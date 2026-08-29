Sarah Ferguson torna nel Regno Unito dopo lo scandalo Epstein 

AGI - Sarah Ferguson sarebbe pronta a tornare nel Regno Unito dopo aver trascorso diversi mesi lontano dal Paese e dai riflettori, in seguito alle rivelazioni sui suoi rapporti con Jeffrey Epstein e alla caduta in disgrazia dell’ex marito, Andrea Mountbatten-Windsor. Lo riferisce il tabloid britannico "The Sun".
Per Sarah Ferguson un trasferimento imminente
Secondo il giornale inglese, la 66enne ex duchessa di York avrebbe già affittato una proprietà con sei camere da letto alla periferia di Londra e il trasferimento sarebbe "imminente". Ferguson non appare in pubblico dal 16 settembre, quando partecipò nella cattedrale di Westminster ai funerali della duchessa di Kent.
I legami con Epstein
Un mese più tardi perse il titolo di duchessa dopo la pubblicazione di nuovi dettagli sui suoi legami con Epstein, tra cui alcune email nelle quali definiva il finanziere americano, condannato per reati sessuali, un "amico supremo". Anche l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo III, è stato privato di tutti i suoi titoli.
Lo sfratto dalla Royal Lodge
A febbraio i due ex coniugi sono stati sfrattati dalla Royal Lodge, la residenza nei pressi del castello di Windsor, alimentando le indiscrezioni sul luogo in cui Ferguson si fosse trasferita. L’ex duchessa è riapparsa sui media ad aprile, quando è stata fotografata in un resort di lusso di una località sciistica austriaca, dove si ritiene abbia vissuto negli ultimi mesi.
Il ritorno con i duchi di Sussex
Il suo ritorno coinciderebbe con quello dei duchi di Sussex. Harry e Meghan sono arrivati questa settimana nel Regno Unito con i figli Archie e Lilibet per stabilirsi temporaneamente nel Paese, sei anni dopo il controverso "Megxit", la rottura della coppia con la famiglia reale britannica.
La richiesta di testimonianza
Lo scorso marzo un membro del Congresso statunitense ha chiesto formalmente a Ferguson di testimoniare davanti a una commissione parlamentare per chiarire i suoi "stretti rapporti personali e d’affari" con Epstein. La pubblicazione dei cosiddetti "documenti Epstein" ha inferto un duro colpo alla monarchia britannica e in particolare alla famiglia degli York.
L'arresto dell'ex principe Andrea
L’ex principe Andrea è stato arrestato a febbraio con l’accusa di aver fatto trapelare informazioni governative al defunto finanziere statunitense. Ferguson è stata intanto rimossa dal ruolo di patrona di numerose organizzazioni benefiche e la sua casa editrice ha interrotto la pubblicazione dei suoi libri per bambini.
Restano inoltre interrogativi sui rapporti con Epstein delle figlie Beatrice ed Eugenia, che sono state escluse dagli appuntamenti ufficiali della famiglia reale.