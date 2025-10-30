Epstein, Andrea non sarà più principe e lascerà la residenza reale

AGI - Re Carlo III ha avviato "una procedura formale" per privare suo fratello, il principe Andrea, dei suoi "titoli e onorificenze" a causa dello scandalo Epstein. Lo ha annunciato Buckingham Palace.
"Il principe Andrea sarà d'ora in poi noto come Andrew Mountbatten Windsor", secondo la nota diffusa. Inoltre, il principe caduto in disgrazia lascerà la sua residenza reale, nota come Royal Lodge. "Gli è stata ora notificata formalmente la disdetta del contratto di locazione e si trasferirà in un'altra residenza privata", prosegue la dichiarazione.
Buckingham Palace spiega che queste misure "sono ritenute necessarie, nonostante il principe continui a negare le accuse a suo carico". "Le Loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono stati e rimarranno rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di ogni forma di abuso", conclude la nota. La Bbc riporta che Andrea dovrebbe trasferirsi in una proprietà nella tenuta privata di Sandringham, nel Norfolk. Sarà finanziato privatamente dal re.
Tutti i titoli vengono formalmente rimossi e non semplicemente mandati in disuso. Re Carlo III starebbe inviando mandati reali al Lord Cancelliere per ottenere la revoca ad Andrea del titolo di duca di York, principe e "Altezza Reale". Secondo i media inglesi, Andrea non avrebbe sollevato obiezioni a riguardo.
La principessa Eugenia (35 anni) e la principessa Beatrice (37 anni), le figlie di Andrea, manterranno invece i loro titoli. Si dice che Carlo desideri "proteggere" le nipoti che rimarranno cosi' "Sue Altezze Reali" in quanto nipoti della regina Elisabetta. Andrea dovrà lasciare Royal Lodge "il prima possibile", riporta la Bbc. Il fratello minore del re verrà trasferito in una proprietà nella tenuta di Sandringham, ma i dettagli relativi al trasferimento sono sconosciuti. Alcune fonti hanno riferito al Daily Mail che la decisione è stata presa interamente dal re e dai suoi consiglieri, senza pressioni da parte del governo o di altri membri della famiglia, come il principe William.
Andrea, secondogenito di Elisabetta II, vive dal 2003 con l'ex moglie Sarah Ferguson in questa villa di 30 stanze. Ora dovrà trasferirsi nella proprietà di Sandrigham a Norfolk, a circa 180 km a nord-est di Londra. La proprietà, dove la madre della regina Elisabetta II ha vissuto fino al 2002, comprende una residenza per il giardiniere, sei "cottage" per i dipendenti e alloggi per gli agenti di sicurezza.
Anche Sarah dovrà trovarsi una nuova casa e non è chiaro se seguirà l'ex marito.