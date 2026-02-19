Che fine ha fatto Sarah Ferguson? Cosa succede ora?

AGI - Cresce l’incertezza attorno al futuro di Sarah Ferguson dopo l’arresto, avvenuto oggi a Sandringham, dell’ex marito Andrea Mountbatten-Windsor. La notizia ha riacceso l’attenzione mediatica sulla famiglia e, in particolare, sulla posizione dell’ex duchessa di York.
Il basso profilo tra Alpi francesi e Medio Oriente
Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Ferguson, 66 anni, si sarebbe tenuta lontana dai riflettori nelle ultime settimane, complice la crescente indignazione per i legami dell’ex marito con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Di recente avrebbe trascorso del tempo con amici nelle Alpi francesi, prima di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti.
Ferguson avrebbe inoltre raggiunto la figlia minore, Principessa Eugenia, 35 anni, impegnata per lavoro a Doha, in Qatar, dove ha partecipato a una fiera d’arte nel suo ruolo di direttrice presso la galleria Hauser & Wirth.
L’addio alla Royal Lodge e la vita dopo la separazione
Nonostante in passato avesse definito il rapporto con l'ex principe Andrea come quello della “coppia divorziata più felice del mondo”, la situazione è cambiata drasticamente. Fergie non appare in pubblico dal 25 settembre 2025, quando fu fotografata mentre lasciava la Royal Lodge. Fino a poco tempo fa, infatti, i due continuavano a vivere insieme nella residenza di Windsor, a oltre trent’anni dalla separazione.
L’arresto di Andrew e le perquisizioni in corso
L’arresto di Andrea – ottavo nella linea di successione al trono britannico e oggi al suo 66° compleanno – segna una svolta senza precedenti. È accusato di cattiva condotta in un ufficio pubblico ed è attualmente in custodia cautelare. Si tratta della prima volta che l’ex principe viene arrestato, dopo anni di polemiche e accuse legate al caso Epstein.
Diverse auto della polizia in borghese sono state viste arrivare alla nuova abitazione di Andrew a Sandringham, nel Norfolk, dove si era trasferito dopo aver lasciato la Royal Lodge. La polizia della Thames Valley ha confermato perquisizioni in vari indirizzi tra il Berkshire e il Norfolk, senza specificare quali proprietà siano state interessate. La Royal Lodge si trova a Windsor, nel Berkshire, mentre la nuova residenza di Andrea è situata a Sandringham.
Un futuro ancora incerto
Il drammatico arresto dell’ex principe contrasta con il basso profilo mantenuto finora da Sarah Ferguson. Tuttavia, gli sviluppi delle indagini rischiano di avere ripercussioni significative anche su di lei, lasciando aperti numerosi interrogativi sul suo futuro.