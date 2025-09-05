Morta la duchessa di Kent

AGI - La duchessa di Kent, nota per i suoi legami con il torneo di tennis di Wimbledon e per aver insegnato musica in forma anonima in una scuola elementare, è morta all'età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace.
Il cordoglio reale
"È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent", ha dichiarato la famiglia reale in una nota. "Il re, la regina e tutti i membri della famiglia reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordando con affetto la dedizione di una vita della duchessa a tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani", si legge nel comunicato.
Dettagli del decesso
La duchessa è morta giovedì sera a Kensington Palace, nella zona ovest di Londra, circondata dai suoi familiari, ha aggiunto Buckingham Palace. Il primo ministro Keir Starmer ha affermato che aveva portato "compassione, dignità e un tocco umano in tutto ciò che faceva". Per molti anni è stata "una delle nostre reali più impegnate, sostenendo la nostra defunta Regina Elisabetta II. In seguito, quando si è scoperto che dedicava il suo tempo e lavorava anonimamente come insegnante di musica in una scuola di Hull, è sembrato tipico della sua natura modesta", ha aggiunto.
L'omaggio dell'Arcivescovo
L'arcivescovo di York, Stephen Cottrell, ha reso omaggio alla duchessa definendola "una sostenitrice del benessere dei bambini e dei giovani" che aveva "insegnato e incoraggiato generazioni di giovani musicisti". La bandiera Union Jack a Buckingham Palace è stata ammainata a mezz'asta a mezzogiorno in segno di rispetto.
Vita e matrimonio della duchessa
La duchessa, talentuosa pianista, organista e cantante, era nata Katharine Worsley in una famiglia aristocratica dello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra. Si sposò nel 1961 con il principe Edoardo, duca di Kent, cugino di primo grado della defunta regina Elisabetta II e, a 89 anni, rimane un membro attivo della famiglia reale. La coppia ha condotto vite separate, ma non ha divorziato. Hanno tre figli ancora in vita. La duchessa, convertitasi al cattolicesimo nel 1994, è diventata il membro più anziano vivente della famiglia reale dopo la morte di Elisabetta nel settembre 2022.
Wimbledon, la depressione e l'aborto
Per molti anni ha consegnato i trofei ai vincitori di Wimbledon, consolando notoriamente la defunta Jana Novotna quando quest'ultima crollò dopo aver perso la finale femminile contro Steffi Graf nel 1993. Ha anche fatto notizia quando ha parlato della grave depressione di cui ha sofferto in seguito a un aborto dopo aver contratto la rosolia durante la gravidanza e a un successivo parto prematuro.
L'insegnamento e l'anonimato
Dopo aver ridotto i suoi doveri reali nel 2002, insegnò segretamente musica per 13 anni in una scuola elementare statale nel nord-est dell'Inghilterra, dove solo il preside sapeva chi fosse. "Non c'è stata alcuna pubblicità al riguardo, sembrava funzionare e basta", dichiarò al Daily Telegraph nel 2022.