Harry e Meghan: tutte le incognite del 'ritorno a casa'

AGI - Dove vivranno? Quale sarà il loro rapporto con la famiglia reale? Cosa faranno? L'annuncio del ritorno nel Regno Unito del principe Harry e di sua moglie Meghan è arrivato a sorpresa, una 'bomba' per i media britannici, che sollevano numerosi interrogativi. Ecco un elenco delle principali incognite sulla coppia più chiacchierata della storia recente della monarchia britannica: -
Dove si stabiliranno?
Harry, 41 anni, e Meghan, 45, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro ritorno e sono emersi pochi dettagli sul loro trasferimento. Ieri, il duca di Sussex è apparso sorridente a Washington per una tavola rotonda con alcuni reduci. Ma non ha rilasciato alcun commento. Secondo i media britannici, i Sussex, che hanno lasciato il Regno Unito nel 2020 tra rancori e dissapori con la famiglia reale, dovrebbero trasferirsi in una residenza privata, non reale, probabilmente fuori Londra, entro la fine di agosto.
Tra le possibili destinazioni menzionate c'è la zona di Northampton, a nord di Londra, dove si trova la tenuta di Althorp appartenente alla famiglia Spencer, la famiglia della defunta principessa Diana, madre di Harry. Un'altra possibilità è la regione delle Cotswolds, vicino a Oxford, meta prediletta dalle celebrità. Harry, Meghan e i loro figli Archie (7 anni) e Lilibet (5 anni) vi hanno trascorso del tempo a luglio, per la loro prima visita in famiglia nel Regno Unito dal 2022. Secondo i media britannici, i due bambini sono iscritti a una scuola non specificata per il trimestre di settembre.
Perchè tornano?
Il figlio del principe Carlo III ha spesso espresso la speranza di una "riconciliazione" con la sua famiglia. Per l'esperto di questioni reali Ed Owens, "questo è uno dei motivi" del loro ritorno. Ma la ragione principale, secondo lui, è legata alla famiglia: "Vogliono che i loro figli crescano nel Regno Unito". Meno magnanimo, il tabloid Daily Mail ritiene che il loro ritorno "sarà probabilmente visto come la più clamorosa ammissione del fallimento dei loro grandiosi piani di conquista dell'America". Dopo un lucroso accordo con Netflix e altri impegni, Meghan si è reinventata come imprenditrice con la sua azienda 'As Ever', che vende marmellate, candele e thè.
Quale sarà il loro rapporto con la famiglia reale?
Il re è stato informato della decisione della coppia solo domenica, ma si è detto lieto dell'opportunità di vedere la famiglia in privato, ha annunciato il palazzo. Questo conferma un disgelo nei rapporti tra Carlo III, ancora in cura per un cancro, e il figlio minore, che si vedono raramente dal 2022. A luglio, il re e sua moglie Camilla - duramente criticata da Harry nelle sue memorie del 2023 - hanno ricevuto il principe e la sua famiglia. La situazione appare più complicata con William, l'erede al trono e fratello maggiore di Harry. I due rimangono distanti e William non ha ancora commentato l'annuncio del suo ritorno. "La frattura tra loro è molto profonda. William è molto infelice, a mio parere", ha dichiarato l'esperto di questioni reali Richard Fitzwilliams.
Cosa faranno?
Nonostante abbia lasciato il Regno Unito, Harry continua a essere patrono di diverse organizzazioni benefiche con sede nel suo Paese d'origine. Durante la sua visita di luglio, ha partecipato a diversi impegni pubblici, che sono stati ben accolti dai media. Sta inoltre supervisionando l'organizzazione degli Invictus Games del 2027 a Birmingham (Inghilterra centrale), un evento sportivo internazionale da lui ideato per i veterani feriti. - Potrebbero tornare a essere membri attivi della famiglia reale? - Non è previsto alcun cambiamento ufficiale di status, ha dichiarato il palazzo. Anche la reazione del pubblico britannico rimane incerta. I Sussex non godono di grande popolarità: solo il 22% dei britannici ha un'opinione positiva di Meghan e il 33% di Harry, secondo un recente sondaggio YouGov.
Come gestiranno il tema sicurezza?
Lasciando il Regno Unito, Harry e Meghan hanno perso la protezione sistematica della polizia. Il principe ha in seguito denunciato una decisione che, a suo dire, mette in pericolo i suoi figli. Durante i suoi viaggi nel Regno Unito, Harry pagava di tasca propria la propria sicurezza privata. è probabile che alcune delle questioni di sicurezza riguardanti Harry e la sua famiglia siano state "risolte" per consentire il loro ritorno, ha dichiarato alla Bbc l'esperto di questioni reali Robert Hardman. Interrogato durante un viaggio, il primo ministro Andy Burnham ha affermato che la sicurezza e i finanziamenti della coppia erano "una questione privata" e "una domanda a cui Harry e Meghan dovevano rispondere".