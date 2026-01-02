Le fontane luminose poi il fuoco: cosa è successo a Crans-Montana

AGI - Ci vorranno almeno un paio di settimane per identificare le vittime del rogo del bar di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 47 persone, tutte giovanissime.
Un'attesa straziante per familiari e amici di quanti risultano ancora dispersi, mentre non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio al Le Constellation in cui sono rimaste ferite 115 persone, 80 dei quali in modo grave.
Il racconto dei testimoni
I testimoni del disastro hanno descritto scene di panico e caos, mentre i ragazzi cercavano di rompere le finestre per scappare e altri, coperti di ustioni, si riversavano in strada.
"Abbiamo cercato di contattare i nostri amici. Abbiamo scattato un sacco di foto e le abbiamo pubblicate su Instagram, Facebook e tutti i social network possibili per cercare di trovarli", dice Eleonore, 17 anni "Ma non c'è stata alcuna risposta".
Il numero esatto di persone presenti al bar quando è andato a fuoco non è ancora chiaro. Le Constellation aveva una capienza di 300 persone, più altre 40 sulla terrazza.
Il presidente svizzero Guy Parmelin, che ha assunto l'incarico proprio ieri, ha definito l'incendio "una calamità di proporzioni terrificanti e senza precedenti" e ha disposto che le bandiere siano a mezz'asta per cinque giorni, ma non ha ancora fatto cenno a eventuali responsabilità dietrio il pesante bilancio del rogo.
"Dietro queste cifre ci sono volti, nomi, famiglie, vite brutalmente stroncate, completamente interrotte o cambiate per sempre", ha dichiarato Parmelin in una conferenza stampa. "Data la natura internazionale della località di Crans, possiamo aspettarci che tra le vittime ci siano anche cittadini stranieri", ha detto da parte sua il comandante della polizia locale, Frederic Gisler, confermando quello che è noto già dalle prime ore del disastro.
6 italiani dispersi, 10 ricoverati
Sono 6 gli italiani ancora dispersi. Su di loro "tuttora non sono disponibili informazioni di alcun tipo".
Lo si apprende da una nota della Farnesina, secondo cui i connazionali in ospedale sono 10, anche se di due di loro non si ha certezza delle condizioni né in quale struttura siano ricoverati.
Il ministero degli Esteri ha confermato che tre pazienti sono stati trasferiti in Italia, al Niguarda di Milano.
Antonio Tajani è atteso questa mattina nella località montana svizzera "per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti e per portare la solidarietà del Governo italiano".
L'ambasciatore d'Italia in Svizzera ha anticipato che all'arrivo di Tajani a Crans-Montana, la polizia di Sion condividerà la situazione completa degli italiani.
Gli altri feriti
Tra i feriti ci sono nove cittadini francesi, ma altri otto non sono ancora stati rintracciati e, ha fatto sapere il ministero degli Esteri "non si può escludere che siano tra le vittime". Tra i feriti c'è un giocatore di 19 anni dell'FC Metz, Tahirys Dos Santos.
Le autorità si sono rifiutate di fare ipotesi sulle cause della tragedia, affermando solo che non si è trattato di un attentato. Secondo diverse testimonianze l'innesco del rogo sarebbero state le fontane luminose montate su bottiglie di champagne e tenuti in alto dal personale del ristorante come parte di un consueto "spettacolo" per i clienti che avevano ordinato qualcosa di speciale ai loro tavoli.
Il procuratore capo del cantone, Beatrice Pilloud, ha dichiarato che gli inquirenti verificheranno se il bar rispettasse gli standard di sicurezza e avesse il numero di uscite richiesto.
Diverse fonti hanno riferito che i proprietari del bar sono cittadini francesi: una coppia originaria della Corsica che, secondo un parente, è al sicuro ma irraggiungibile. I feriti sono stati trasportati in tutta la Svizzera e nei paesi limitrofi.
La presidente della Commisione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato di essere in contatto con le autorita' svizzere per fornire assistenza medica Profondamente addolorati per l'incendio di Crans-Montana attraverso il meccanismo di Protezione civile dell'Ue, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che alcuni dei feriti sono stati curati negli ospedali francesi.