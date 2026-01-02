L'immagine del momento esatto in cui è scoppiato l'incendio a Crans-Montana

L'immagine del momento esatto in cui è scoppiato l'incendio
La foto mostra 7 fontane luminose legate al collo di bottiglie di champagne tenute in alto da alcuni giovani. Sopra di loro il principio d'incendio
AGI - C'è una foto che può servire a spiegare cosa sia successo all'una e trenta del 1 gennaio al Le Constellation, il locale distrutto da un rogo in cui hanno perso la vita 47 persone e 115 sono rimaste ferite.
Lo scatto, ripreso da diversi media, tra cui il francese Bfm, mostra almeno sette fontane luminose legate al collo di bottiglie di champagne tenute in alto da alcuni giovani, non si capisce se ospiti o dipendenti del locale.
Sopra di loro si vede già il rivestimento insonorizzante prendere fuoco all'altezza del punto in cui si trova il bancone bar.