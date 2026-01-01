Esplosione in bar di Crans-Montana: morti e feriti in Svizzera

AGI - Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha riferito la polizia. "C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta", ha detto all'AFP Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese. "Ci sono diversi feriti e diversi morti", ha confermato.
Secondo fonti della Radio Television Suisse (RTS) al momento si sospetta che l'origine del devastante incendio sia accidentale. Tuttavia, la causa dell'esplosione e del successivo incendio è ancora sconosciuta. Le immagini pubblicate dal media svizzero mostrano un edificio avvolto dalle fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. Nelle prime ricostruzioni di RTS, viene confermato che l'esplosione è avvenuta intorno all'1:30 di notte nel bar di nome Le Constellation, un luogo popolare tra i turisti, mentre i festeggiamenti per il Capodanno erano in corso. Secondo la polizia vallesana, si segnalano morti e feriti, il cui numero al momento non è stato ancora reso noto.
L'intervento dei soccorsi e le indagini in corso
L'incendio è scoppiato nel seminterrato del locale, a quanto pare in seguito a una o più esplosioni. I servizi di emergenza sono sul posto e sono stati schierati elicotteri dell'Air-Glaciers, mentre in loco sono ancora presenti numerose ambulanze. "L'operazione è ancora in corso", ha sottolineato un portavoce della polizia locale, Gaetan Lathion. La polizia ha istituito un numero verde per le famiglie e una conferenza stampa è prevista per le 10.
La capacità del locale e la gravità del disastro
Il bar, normalmente aperto fino alle 2 del mattino, poteva ospitare fino a 400 persone. Una fonte coinvolta nella gestione di questa tragedia, contattata dalla RTS, ha descritto l'incendio come "un grave disastro", potenzialmente paragonabile, in termini di vittime, all'incidente d'autobus di Sierre, che costò la vita a 28 persone nel 2012. La gravità dell'incidente a Crans-Montana è massima.