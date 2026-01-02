Chi sono proprietari del bar della strage a Crans-Montana

AGI - Si chiamano Jacques e Jessica Moretti, sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana.
Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il locale e in cui hanno perso la vita 47 persone, perlopiù giovanissimi, anche se Jessica, secondo i media francese, avrebbe riportato un'ustione a un braccio.
Alcuni loro dipendenti, invece, non ce l'avrebbero fatta, come hanno raccontato loro stessi a una testata corsa. Jacques, a quanto viene riferito, non era sul posto quando è scoppiato l'incendio, ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera.
Ora sono entrambi irrintracciabili, ha raccontato un loro familiare, ma "molto scossi".
Un loro amico, Jean-Thomas Filippini, intervistato dall'Afp, ha raccontatio di aver ricevuto un video dal locale la notte di Capodanno. "Ho cercato di contattarli per tutta la notte. È stata la moglie a rispondermi verso le 5 del mattino, dicendomi che erano vivi e che era stata una catastrofe".
In Svizzera dal 2000
Jacques Moretti è originario della Corsica, più precisamente di Ghisonaccia, una città dell'Alta Corsica. Sua moglie, invece, sarebbe cresciuta e vissuta in Costa Azzurra, secondo quanto riportato da Nice-Matin. La coppia si è conosciuta e si è sposata in Corsica ed è arrivata sull'altopiano vallesano negli anni 2000.
Ha rilevato Le Constellation nel 2015, quando era abbandonato, e l'ha poi trasformato in un luogo di ritrovo molto frequentato, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Il locale poteva ospitare fino a 300 persone all'interno e 40 sulla terrazza.
Secondo il registro di commercio cantonale del Vallese, la coppia possiede anche altri due locali: Le Senso, un bar-ristorante specializzato in hamburger nella località di Crans-Montana, e Le Vieux-Chalet, che si definisce una "locanda corsa", nel vicino villaggio di Lens.