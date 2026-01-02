Chi era Emanuele Galeppini, prima vittima italiana identificata
Giovane promessa del golf, stava trascorrendo la notte di Capodanno nel locale in cui è scoppiato l'incendio a Crans-Montana
AGI - C'è' il giovane golfista italiano Emanuele Galeppini tra le vittime del rogo di Cras-Montana. La giovane promessa del golf è la prima vittima italiana identificata.
A darne notizia sono il Guardian e la Federazione Italiana Golf che lo ricorda come "un atleta che portava con sé passione e valori autentici".