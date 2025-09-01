Xi dà il via al vertice Sco con Putin e Modi, "no alla prepotenza in questioni di ordine mondiale"

AGI - Il presidente cinese Xi Jinping ha dato il via al vertice Sco di Tianjin al quale prendono parte più di 20 leader mondiali, tra cui l'omologo russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi. I leader dei dieci paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai hanno posato per una foto di gruppo su un tappeto rosso, e Xi, Putin e Modi sono stati ripresi mentre chiacchieravano.
Xi Jinping ha criticato "l'atteggiamento prepotente" nelle questioni di ordine mondiale e ha invitato i leader ad "aderire all'equità e alla giustizia. E a opporsi alla mentalità della Guerra Fredda, al confronto tra fazioni e al comportamento prepotente".
Nel suo breve discorso di apertura, Xi ha sottolineato anche i "contributi significativi al mantenimento della sicurezza regionale, alla promozione dello sviluppo comune e al miglioramento del benessere delle persone" da parte dell'organizzazione, che ha descritto come "un esempio per un nuovo tipo di relazioni internazionali".
"Dobbiamo allineare meglio le nostre strategie di sviluppo e promuovere l'attuazione della Belt and Road", ha esortato Xi. Gli Stati membri dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, ha poi spiegato, dovrebbero perseguire risultati reciprocamente vantaggiosi e attuare politiche win-win. In particolare, riporta l'agenzia Xinhua, il presidente cinese ha invitato gli Stati membri a sfruttare i punti di forza dei loro mercati di grandi dimensioni e la complementarità economica tra loro e a migliorare la facilitazione del commercio e degli investimenti.
La Sco, che a differenza della NATO non prevede clausole di difesa reciproca, annovera tra i suoi membri Cina, Russia, India, Pakistan, Iran, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, che insieme rappresentano circa il 40% della popolazione mondiale, oltre a paesi osservatori e partner.