Trump telefona 4 volte, ma Modi non risponde

AGI - Nelle scorse settimane il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tentato per quattro volte di contattare per telefono Narendra Modi ma il primo ministro indiano si è sempre rifiutato di rispondere alla chiamata. Lo riporta la Faz, che cita fonti ben informate.
Secondo il quotidiano finanziario tedesco, Modi si è sentito insultato dalle dichiarazioni di Trump secondo le quali l'India sarebbe una "economia morta" e ha provato una forte irritazione per la decisione di Washington di aumentare al 25%, portandoli al 50%, i dazi sulle merci provenienti dal subcontinente. Trump ha spiegato di aver imposto il forte rincaro, che entrerà in vigore da domani, a causa delle strette relazioni economiche tra Nuova Delhi e Mosca. L'India è infatti un grande importatore di idrocarburi e armamenti russi. A peggiorare le relazioni tra i due Paesi è stato inoltre il recente avvicinamento degli Stati Uniti all'arcirivale Pakistan. Il deterioramento dei rapporti tra Usa e India ha portato al momentaneo arenarsi delle trattative per un accordo commerciale su larga scala che avrebbe dovuto portare in autunno alla firma di un documento congiunto. La visita di una delegazione statunitense in India per il sesto giro di consultazioni, prevista per la giornata di ieri, è stata cancellata.