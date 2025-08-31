Putin e i tappeti rossi, vertice in Cina con Xi e Modi

AGI - Vladimir Putin è atterrato nella città di Tianjin, nel Nord della Cina, accolto con un tappeto rosso, a due settimane dall'incontro con Donald Trump che non ha ancora fermato la guerra in Ucraina. Il presidente russo parteciperà, assieme a una ventina di leader mondiali al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), ospitato dall'omologo cinese Xi Jinping, che si terrà nella città portuale fino a lunedì,
Putin resterà in Cina anche per partecipare, mercoledì prossimo, ad una grande parata militare a Pechino per le celebrazioni degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in un contesto di crescenti tensioni globali e rapporti difficili con gli Stati Uniti.
Oltre a Xi, Putin e Modi, alla riunione partecipano i leader di Bielorussia, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan, insieme a Paesi osservatori come Turchia, Iraq, Indonesia, Malaysia e Vietnam. L'appuntamento sara' l'occasione per incontri bilaterali, incluso quello previsto tra Putin, il presidente iraniano Masud Pezeshkian e il turco Recep Tayyip Erdogan.