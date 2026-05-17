Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti: tre sono gravi

AGI - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Modena per fare visita alle persone investite e che hanno riportato le ferite più gravi dopo che ieri un 31enne alla guida di un'auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro. Mattarella ieri pomeriggio aveva telefonato al sindaco della città emiliana, Massimo Mezzetti, per esprimere solidarietà e per ringraziare i cittadini che con coraggio hanno bloccato il giovane italiano di origine marocchina. Lo stesso aveva fatto Giorgia Meloni, che questa mattina ha annullato la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il Presidente della Repubblica, per rientrare in Italia. Mattarella e Meloni andranno prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna.
Il bollettino medico degli ospedali di Bologna e Baggiovara
Restano gravi le condizioni di tre degli otto feriti nella tragedia di ieri a Modena. Altre tre persone coinvolte sono state invece dimesse. Secondo quanto riferito dalla Usl di Modena, due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in Rianimazione in condizioni definite stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi: le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e permane il pericolo di vita. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi, è stabile e non più in immediato pericolo di vita.
All'Ospedale Civile di Baggiovara la donna di 69 anni, giunta in codice 3 e operata nelle scorse ore, resta grave ma stabile; le condizioni della 53enne, arrivata in codice 3 e sottoposta a plurimi interventi chirurgici, sono gravi. Per entrambe la prognosi resta riservata. L'uomo di 59 anni, arrivato in codice 2 con un trauma facciale, e che ha passato la notte in osservazione in Medicina d'Urgenza, ha una prognosi di 30 giorni.
I pazienti dimessi e il servizio di psicologia dell'emergenza
Sono stati invece dimessi dal Pronto Soccorso del Policlinico di Modena una donna di 22 anni con trauma cranico (10 giorni di prognosi), un uomo di 30 anni con attacco di panico (2 giorni di prognosi) e un uomo di 47 anni con ferita da taglio (7 giorni di prognosi). La situazione e' gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.
Per tutte le persone che si trovavano nel centro storico di Modena, gli esercenti delle attivita' commerciali e i familiari che non e' possibile raggiungere, la Usl fa sapere che e' stato attivato un servizio di psicologia dell'emergenza, contattabile al numero di telefono 3398322090, costituito da un'equipe formata per affrontare questo tipo di situazioni.