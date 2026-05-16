Chi è l'attentatore di Modena

AGI - Il giovane fermato dalla polizia e portato in questura per aver investito alcuni passanti a Modena, a quanto si apprende, ha 31 anni ed è un italiano di origine marocchina residente in provincia di Modena. È stato bloccato da una volante della Polizia dopo essere sceso dall'auto con in mano un coltello, cercando di fuggire facendosi largo tra i passanti.
L'uomo si chiama Salim El Koudri, è nato il 30 marzo 1995 a Seriate (Bergamo). E' cittadino italiano, di origini maghrebine incensurato e risiede a Ravarino, nel Modenese, con i genitori. Al momento si trova in questura per l'interrogatorio necessario a far luce sull'accaduto. Intanto la polizia è impegnata nella perquisizione dell'abitazione dell'uomo.
L'investitore è stato in cura psichiatrica
Il 31enne è laureato in Economia e, a quanto si apprende, n passato sarebbe stato in cura psichiatrica.
SU X IL VIDEO DELL'INVESTIMENTO DI 8 PERSONE A MODENA
Salvini: criminale di 'seconda generazione'
"Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame". Lo afferma sui social Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega.