Modena, auto sulla folla: accoltella i passanti ma viene bloccato

AGI - Terrore e sgomento a Modena dove un'auto è stata lanciata a 100 km. orari sui pedoni, investendo sette persone. Il conducente, un 31enne italiano di origine marocchina, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi ma e' stato bloccato da quattro persone. Prima di essere fermato ha accoltellare uno degli uomini che lo stavano inseguendo. Il bilancio e' di otto feriti, di cui quattro gravi. Tra loro una donna di 55 anni in pericolo di vita a cui sono state amputate le gambe, cosi' come a un altro dei feriti.
L'aggressore, Salim El Koudri, è nato a Bergamo ma è residente a Ravarino, nel Modenese. È incensurato e ha conseguito una laurea triennale in Economia ma è disoccupato.
Il profilo dell'attentatore e i problemi psichiatrici
"È stato in cura nei nostri centri di salute mentale nel 2022 perché aveva problemi di malattia schizoide, dopodiché è sparito dai radar e purtroppo si è ripresentato in queste forme oggi in modo drammatico e sciagurato", ha riferito il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. L'uomo è risultato negativo al tampone per l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.
Poco prima delle 17 di sabato, alla intuitione della sua Citroen C3 ha percorso a tavoletta via Emilia Centro e all'altezza dell'incrocio con viale Martiri della Libertà, ha deliberatamente investito i pedoni. Poi ha tentato la fuga a piedi ma è stato fermato grazie al coraggio di quattro cittadini, tra cui due egiziani. Loro lo hanno immobilizzato e consegnato alle forze dell'ordine nonostante avesse un coltello con una lama di 20 centimetri con cui ha ferito un uomo.
Le indagini per strage e il bilancio dei feriti nei reparti di rianimazione
Oltre alla Procura di Modena, che ha disposto il fermo con l'accusa di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma, l'antiterrorismo della Dda di Bologna "segue con attenzione" anche se non è ancora chiaro il movente.
La ferita più grave e in pericolo di vita è una donna di 55 anni che era stata schiacciata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento e che ha avuto le gambe amputate all'ospedale Maggiore di Bologna. A Modena, ospedale di Baggiovara, sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, oltre a un 69enne meno grave. Al Maggiore di Bologna, oltre alla 55enne è ricoverato in rianimazione un 52enne. Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne, sono in condizioni non gravi al Policlinico di Modena. Tra lori ci sono una turista tedesca in vacanza in Italia e una donna polacca.