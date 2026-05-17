Tajani: 'Premiamo l'eroe che ha bloccato l'assalitore'

AGI - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivolto un pensiero affettuoso e la sua vicinanza alla città e alla popolazione di Modena, annunciando una sua visita domani per ringraziare le persone che hanno tentato di fermare Salim El Koudri. Ieri il 31enne alla guida di un'auto si è lanciato a folle velocità sui passanti nelle vie del centro e poi ha tentato di colpire con un coltello un cittadino italiano intervenuto per bloccarlo.
"Ci auguriamo che i feriti possano recuperare il prima possibile. Una preghiera e un pensiero per loro", ha dichiarato il vicepremier. "Un ringraziamento particolare va a Luca Signorelli, l'italiano che è stato un eroe a fermare l'assalitore", ha proseguito Tajani, che ha ringraziato inoltre "i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa persona che probabilmente ha dei problemi psichiatrici".
"Domani sarò a Modena proprio per ringraziare queste persone. Ho parlato prima col ministro Piantedosi e credo che Signorelli meriti un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano per il gesto coraggioso che ha compiuto. Ho trovato orecchie attente nel ministro Piantedosi, tocchera' poi a lui avviare la procedura per un riconoscimento. E' importante che lo Stato premi e ricompensi con delle onorificenze i cittadini che difendono la legalita'", ha sottolineato il titolare della Farnesina.