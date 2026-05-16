Sindaco Modena: attentatore fermato da folla. Meloni: responsabile risponda

AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.
L'attentatore di Modena aveva secondo alcuni testimoni un coltello in mano ed è stato fermato da quattro-cinque passanti che lo hanno inseguito aiutando le forze dell'ordine. Lo ha spiegato alla stampa locale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. "Voglio ringraziare questi cittadini, hanno avuto coraggio e grande senso civico - ha detto in sindaco - il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento".
Meloni su X: "Il responsabile risponda fino in fondo"
"Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni.". Coì su X la premier. "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda", aggiunge.
Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 16, 2026
Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per…
Il sindaco: ci sono 8 feriti di cui quattro gravi
"Fortunatamente non ci sono persone decedute ma 8 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave", ha detto alla Gazzetta di Modena il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.
"A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe - ha aggiunto - è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio. Non ho particolari sull'identità dell'uomo che era alla guida dell'auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricana: non si sa se abbia agito sotto l'effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in questura sotto interrogatorio".