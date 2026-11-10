Sinner: 'Ora gioco al simulatore ma punto agli Australian Open'

AGI - “Gioco al simulatore ma sto bene e punto agli Australian Open”. Sinner non parlava in pubblico dal 12 luglio scorso quando si presentò in conferenza stampa per celebrare il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. Poi l’infortunio al ginocchio e quattro mesi di ‘silenzio’ interrotto solo da asciutte incursioni sui social per comunicazioni (ai milioni di tifosi) non derogabili: il forfait agli Us Open, la stagione 2026 ormai nel cassetto e il cambio di allenatore.
Ora il fuoriclasse di San Candido è pronto a tornare in pista e dal grattacielo Allianz (uno dei suoi sponsor ufficiali), a Milano, traccia i suoi prossimi obiettivi, omaggia Zverev che lo ha scalzato dalla vetta del tennis mondiale), rivolge un pensiero all’eterno rivale Alcaraz e applaude al connazionale Cobolli, tra i magici 8 delle Finals di Torino.
Sinner: "Sto bene, obiettivo Australian Open"
“Sto bene, stiamo facendo di tutto di più per tornare in campo il prima possibile. L’obiettivo è tornare per gli Australian Open. Stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando”, dice l'azzurro nel corso dell'evento 'Be Like Sinner' organizzato da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano.
Il campione altoatesino è il protagonista di un talk giornalistico con Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia e Darren Cahill, allenatore uscente con cui ha condiviso cinque anni di successi. Se il cemento dell’Australia è il prossimo traguardo, il ritorno di Sinner sul campo dovrebbe arrivare già a dicembre al Six Kings Slam in Arabia Saudita (ma il riserbo del tennista non sorprende).
"Gioco tutto il giorno con il simulatore"
Nessuna remora invece nel confessare quanto sia difficile rimanere lontano dalla competizione. “Questo è un periodo difficile perché sono a casa e gioco al simulatore tutto il giorno, poi vado in palestra e poi mi rimetto sul simulatore. Ho sempre detto che in futuro mi vedrete in una macchina che corre”, sorride Sinner.
Quando torna Jannik #Sinner? La data da cerchiare in rosso potrebbe essere già l'11 gennaio agli Australia Open. Lo abbiamo chiesto direttamente al campione altoatesino al margine dell'evento “Be Like Sinner” alla Torre Allianz di Milano https://t.co/Iv5pSKIExV— Class CNBC (@classcnbc) November 10, 2026
“E’ la prima volta che non ho il controllo, una cosa strana, una sensazione che non mi piace anche se passo più tempo con la mia famiglia e i miei amici”.
“Non sono stati mesi semplici, mi manca la competizione, mi manca andare in campo e dare il 100%, mi manca quello che mi piace fare, giocare a tennis. In questo momento importantissimo devo prendermi cura del mio corpo perché voglio giocare altri 10-15 anni, se torno un mese dopo non cambia niente”, spiega.
Zverev si merita di essere il numero uno
Numero uno del tennis mondiale è ora il tedesco Zverev. “Aveva già fatto qualche finale Slam, si è meritato di vincerne due e diventare il numero 1, è un’emozione unica, il sogno più grande per un tennista.
Parlando del ritorno di Carlos Alcaraz, Sinner ricorda che lo spagnolo “è tornato da un infortunio importante, agli US Open si è visto che gli mancava un pò di forma ma non ho visto molto perché volevo esserci io a giocare”.
La quota dell’Italia alle ATP Finals di Torino sarà per Flavio Cobolli: “era importantissimo avere un italiano a Torino, lui ha vissuto una stagione incredibile con la finale al Roland Garros e tanti risultati importanti, sono felice per lui perché è un bravo ragazzo: per l'Italia è importante avere un italiano insieme a Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel doppio”.
Darren mi mancherà come persona
Poi non nasconde l'affetto per l'ex allenatore, mentore e amico Cahill. " Di Darren mi mancherà la parte personale, è diventato negli anni quasi un secondo padre, nei momenti difficili è sempre stata una delle prime persone che ho chiamato e mi mancherà: so che quando serve posso chiamarlo. Posso dire che ci stiamo lasciando in una maniera normalissima”. E' tutto pronto per il debutto nello staff del tecnico svedese Magnus Norman. “La scelta è stata fatta con Simone Vagnozzi, Norman è una persona molto simile a Darren, ha lavorato tanti anni con Wawrinka, ed è una persona che accetta il modo in cui stiamo lavorando, ci siamo trovati subito, non cambieremo molte cose ma voglio migliorare ancora come giocatore".
Kimi Antonelli è un fenomeno
Infine un pensiero all’amico bolognese, Kimi Antonelli, neo campione del mondo di Formula Uno, rientrato nella notte in Italia. “Ognuno di noi è diverso ma ci accomuna la normalità, ho conosciuto lui e la sua famiglia e solo un fenomeno poteva imparare così in fretta. E’ un talento, ha lavorato tantissimo per fare quello che ha fatto”.