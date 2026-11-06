Tennis: Sinner e Cahill si separeranno alla fine dell'anno

AGI - Jannik Sinner e Darren Cahill concluderanno la loro collaborazione tecnica al termine della stagione 2026, dopo cinque anni di successi condivisi. A darne notizia lo staff del tennista italiano.
I trionfi di Sinner con Cahill
Cahill era entrato a far parte del team di Sinner nel giugno 2022 e, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi, ha svolto un ruolo fondamentale nell'ascesa del tennista originario di Sesto Pusteria in Alto Adige. Durante il loro sodalizio, Sinner ha conquistato cinque titoli del Grande Slam e due titoli alle Atp Finals, completando inoltre il 'Career Golden Masters' con la vittoria in tutti i nove tornei ATP Masters 1000.
Norman nuovo tecnico
Nel giugno 2024 ha raggiunto per la prima volta la vetta del ranking mondiale. Oltre ai risultati sportivi, l'esperienza, la visione e la calma di Cahill hanno esercitato un'influenza duratura su Sinner che nel corso del tempo hanno costruito un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco, sviluppando una profonda amicizia che è andata oltre il semplice legame professionale. Magnus Norman, allenatore svedese, si unirà al team tecnico di Sinner all'inizio del prossimo mese, lavorando al fianco di Simone Vagnozzi.
Sinner: "Cahill figura incredibilmente importante del mio percorso"
"Darren è stato una figura incredibilmente importante nel mio percorso. Insieme a Simone (Vagnozzi, ndr) e a tutto il team, abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da bambino. Vincere cinque titoli del Grande Slam e arrivare al numero 1 del mondo sono successi che porterò sempre nel cuore ma ciò che conta altrettanto è il legame che abbiamo costruito lungo il cammino". Sono le parole di Sinner, affidate al suo management.
Thank you, Darren. https://t.co/xfHHTTqPt1— Jannik Sinner (@janniksin) November 6, 2026
"Un amico e un mentore"
"Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo di vent'anni con un sacco di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte: mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto rapidamente, sei diventato molto più di questo. Una persona di cui fidarmi, qualcuno su cui poter contare. Un amico, un mentore", così Sinner parla di Cahill, in un video pubblicato sui social accompagnato dalle immagini dei momenti vissuti insieme negli ultimi cinque anni.
"Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2024 e, in qualche modo, sembrava non riuscissi a liberarmi di te. Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. È tutto ciò che c'è attorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Persino i giorni in cui tutto sembrava pesante: tu c'eri per ognuno di quei momenti. Ho sempre saputo di essere in buone mani. E non solo io: con te eravamo più di una squadra", prosegue il tennista di San Candido.
Sinner, 25 anni, altoatesino di Sesto Pusteria, vincitore di due edizioni degli Australian Open (2024, 2025) e di Wimbledon (2025, 2026), French Open (2025) e Us Open (2024), oltre che di due Atp Finals e (2024, 2025) e due Coppe Davis, ha poi aggiunto, "voglio ringraziare Darren per aver creduto in me, per la sua onestà e per la sua dedizione, mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona, e i suoi insegnamenti mi accompagneranno per tutta la carriera". Sinner ha poi concluso affermando: "Abbiamo condiviso tanti momenti speciali negli ultimi cinque anni e, sebbene il nostro rapporto professionale giunga al termine, la nostra amicizia continuerà".
Poi confessa che "mi mancherà alzare lo sguardo dopo un punto importante e vederti nel mio box. Questa stagione non si è conclusa come avremmo voluto, ma questo non cambia ciò che abbiamo fatto, né ciò che quest'anno ha significato per me".
Cahill: "lavorare con Jannik un onore e un privilegio speciale
"Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito al lavoro, di cui tutti andiamo incredibilmente fieri", ha affermato l'allenatore australiano. "La fiducia, l'onestà e la stima reciproca funzionano solo quando sono condivise da entrambe le parti, e questa è stata la grande forza di Jannik come atleta - ha aggiunto Cahill -. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui diventa un'esperienza memorabile. Voglio ringraziare Jannik, l'intero team e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient'altro che ulteriori successi nei prossimi anni".