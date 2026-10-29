Tennis: Zverev come Becker, scavalca Sinner e diventa n.1 del mondo

AGI - Alexander Zverev sarà il nuovo numero uno del tennis mondiale a partire da lunedì 2 novembre. Il tedesco, vincitore quest'anno del Roland Garros e degli US Open, ha conquistato la vetta del ranking Atp grazie alla vittoria ottenuta giovedì 29 ottobre per 6-4, 7-5 contro l'olandese Tallon Griekspoor negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Vienna. Il successo, ottenuto in un'ora e 35 minuti, gli ha garantito i punti necessari per scavalcare Jannik Sinner, costretto a chiudere anticipatamente la stagione a causa di un infortunio al ginocchio.
Zverev avrà almeno 9.450 punti nella prossima classifica, gli stessi dell'azzurro, ma sarà davanti in virtù dei criteri di spareggio dell'Atp. Il 29enne diventerà così il trentesimo giocatore della storia a raggiungere la prima posizione del ranking mondiale, introdotto nel 1973, e il primo tedesco a riuscirci dai tempi di Boris Becker, che occupò la vetta nel 1991.
A special day awaits ️ With his victory over Griekspoor, Alexander Zverev will become the 30th @atptour World No. 1 when the rankings come out on Monday morning #ErsteBankOpen https://t.co/JDPXwZJc1Y— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026
Le prime parole di Zverev da numero uno
"È una sensazione incredibile e speciale essere in campo e sapere che da lunedì sarò il numero uno del mondo. È una delle sensazioni più belle al mondo", ha dichiarato Zverev dopo l'incontro. Il tedesco, che fino a quest'anno non aveva mai conquistato un titolo del Grande Slam, ha approfittato anche dei problemi fisici che hanno condizionato le stagioni di Sinner e Carlos Alcaraz
Il torneo di Vienna
In Austria, Zverev è approdato alle semifinali. Il tedesco aveva rischiato l'eliminazione già al primo turno, quando aveva dovuto annullare quattro match point allo spagnolo Martin Landaluce prima di imporsi 7-5, 3-6, 7-6. Dopo aver battuto Tallon Griekspoor, oggi ai quarti ha travolto con un 6-0 6-2 il britannico Arthur Fery, che aveva eliminato Lorenzo Musetti in tre set, 6-4, 5-7, 6-4.
Avanza anche Carlos Alcaraz che, doipo aver battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili 6-1, 7-6, nei quarti ha superato per 6-4 7-6 lo statunitense Tommy Paul, che aveva travolto Luciano Darderi con un doppio 6-1 in appena 49 minuti. C'è poi il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e terza forza del seeding, che è approdato alle semifinali dell'"Erste Bank Open" sconfiggendo nei quarti di finale il francese Adrian Mannarino, numero 73 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-2 6-3. Grazie al successo odierno Medvedev si è qualificato aritmeticamente per le Atp Finals. Il nome del russo si aggiunge a quelli di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton, già con il pass in tasca per l'appuntamento di fine stagione di Torino. Nella semifinale del torneo di Vienna il russo affronterà Carlos Alcaraz.
Ieri si è poi concluso con un ritiro il derby italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, numero sei del mondo, ha abbandonato il campo per un problema fisico quando era sotto 5-2 nel primo set. "Avevo sentito qualcosa già nella partita di martedì, ma volevo provare a continuare. Oggi ho capito che non potevo andare avanti e ho deciso di fermarmi", ha spiegato sui social. Berrettini affronta oggi nei quarti l'australiano Alex de Minaur.
(articolo aggiornato alle ore 20:30 di venerdì 30 ottobre)