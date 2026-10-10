Sinner visita gli amici di infanzia in Alto Adige

AGI - Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale, è in Alto Adige. Dopo aver annunciato che non giocherà più nel 2026 per motivi legati al ginocchio, il campione altoatesino è tornato a Sesto Pusteria. Jannik ha fatto una sorpresa ai calciatori della squadra dell'Obopuschtra Sg 3 Zinnen, formazione della seconda lega amatoriale altoatesina.
Per Sinner si è trattata di una visita ai suoi amici di infanzia. Non è la prima volta che Jannik visita la squadra dell’Alta Val Pusteria. Oggi pomeriggio (ore 15.30) l’Obopuschtra giocherà in casa contro il Riscone (Reischach) e la società ha lasciato aperta la possibilità, ma non la certezza, di una presenza del tennista in tribuna.
Sinner annuncia la fine della stagione 2026
Era stato lo stesso fuoriclasse azzurro ad annunciare, con un video sui social, la decisione di non tornare in campo almeno fino alla fine del 2026. Stagione finita per il tennista di San Candido. Il problema al ginocchio che lo tormenta dai giorni successivi alla finale di Wimbledon lo ha costretto quindi a dare forfait anche alle Atp Finals. Una rinuncia particolarmente amara perché proprio a Torino, nel 2025, Sinner confermò il titolo di 'Maestro', conquistato l'anno precedente sconfiggendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz dopo un match molto combattuto.
"Il mio 2026 è ufficialmente finito"
"Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento: io e i miei dottori abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito", aveva detto Sinner.
"Gli ultimi anni, specialmente nella parte finale a Torino, mi hanno dato tante belle sensazioni ed emozioni, mentre quest'anno sarà molto diverso", le parole dell'altoatesino "In questo momento, però, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per ritornare al 100%, vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto, spero di vedervi presto in campo".
L'ultima partita di Sinner a Wimbledon
Sinner non gioca una partita ufficiale dal giorno del secondo trionfo consecutivo sui campi di Wimbledon, ovvero dal 12 luglio scorso. Adesso la vetta della classifica Atp è sempre più 'a rischio' per l'altoatesino: il tedesco Alexander Zverev è ormai molto vicino.