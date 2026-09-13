Us Open: Zverev re di New York, secondo slam vinto nel 2026

AGI - E' il tedesco Alexander Zverev il nuovo ncampio0ne degli Us Open. Succede a Carlkos Alcaraz che lo scorso anno sconfisse in finale Jannik Sinner. Per il numero 2 del mondo è il secondo slam in carriera e il secondo vinto nel 2026 dopo Roland Garros.
Sconfitto in tre ore e 33 minuti l'americano Ben Shelton per 6-3 7-6 5-7 6-2 in una partita in cui il tedesco ha concesso pochissimo e dove, a differenza della finale di Wimbledon persa contro Jannilk Sinner, non ha potuto mettere in mostra il suo eccezionale servizio.
Zverev primo tedesco dopo Boris Becker
Il 29enne di Amburgo diventa il quarto tennista tedesco di sempre a trionfare a Fluishing Meadows: prima di lui ci erano riusciti Boris Becker (1989) e - al femminile - Steffi Graf (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) e Angelique Kerber (2016). Grande cammino a New York per Shelton, che però non riesce a riportare in America un titolo Major che manca da 23 anni (Roddick Us Open 2003). Da lunedì sarà comunque il nuovo numero 4 del mondo. Zverev vince il suo primo Us Open della carriera e riscatta la sconfitta in finale nel 2020 contro Dominic Thiem in cinque set dopo aver servito per il match (5-3) nel parziale decisivo.
Il tedesco come Nadal, Djokjovic e Alcaraz
Il tennista tedesco, che è il nono giocatore nell’Era Open a essere in grado di sollevare Roland Garros e Us Open nella stessa stagione dopo nomi del calibro di Rod Laver (1969), Guillermo Vilas (1977), Ivan Lendl (1986, 1987), Mats Wilander (1988), Andre Agassi (1999), Rafael Nadal (2010, 2013, 2017, 2019), Novak Djokovic (2023) e Carlos Alcaraz (2025).
La delusione di Ben Shelton
Delusione per Ben Shelton, alla prima finale Slam della carriera, che ha ugualmente disputato un torneo incredibile: fatti fuori gli ostici Griekspoor, Hurkacz e Shapovalov, lo statunitense è stato protagonista dell’eliminazione di Alcaraz e del sorprendente Tiafoe.
La classifica Atp dopo lo Us Open
Tra forfait ed eliminazioni a sorpresa, la classifica Atp e la Race verso le Atp Finals subiscono diversi cambiamenti. Jannik Sinner resta numero uno del mondo (11.500 punti), ma con meno di 2.000 lunghezze di margine su Zverev (9.690), che si prende però il primo posto nella Race: 8.650 contro 7.950 punti in favore del tedesco, che rientra prepotentemente in gioco per la corsa al numero uno del 2026.
Shelton nuovo numero 4 del mondo
Alcaraz si conferma terzo in classifica Atp (5.560) con Shelton nuovo numero 4 del mondo (4.680).
Le posizioni di Auger-Aliassime, Medvedev e Cobolli
Perde una posizione Felix Auger-Aliassime, quinto con 3.890, mentre ne guadagna due Daniil Medvedev, sesto con 3.770. Flavio Cobolli si conferma in top ten, settimo con 3.720 punti, davanti a Frances Tiafoe, che entra nel best ranking di numero 8 del mondo (3.380).
Djokovic esce dalla top ten dopo 8 anni
Otto anni dopo l’ultima volta, Novak Djokovic uscirà dalla top ten e scalerà in 12esima posizione (2.980).
Musetti scivola ai margini della top 20
Perde terreno Lorenzo Musetti, che scivola ai margini della top 20 in 20esima piazza con 2.255 punti.