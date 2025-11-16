Atp Finals, al via la finale Sinner-Alcaraz

AGI - Il trio Il Volo canta l'inno di Mameli prima dell'inizio della finale alle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il pubblico tutto in piedi in rigoroso silenzio ad ascoltare. Al termine un lungo applauso.
Pochi minuti dopo l'inizio, la finale viene momentaneamente interrotta sul 2-1 per lo spagnolo e 40 pari al servizio Sinner per un intervento medico sulle tribune.
La persona che si era sentita male durante l'incontro Sinner-Alcaraz era un anziano che ha avuto un malore. Dopo un quarto d'ora in cui è stato soccorso dagli operatori sanitari, l'uomo si è ripreso e la partita è ripartita.
Alcaraz: "Sinner favorito ma sono il numero 1"
"Essere il numero 1 del mondo significa che ho giocato davvero bene durante tutta la stagione, su tutte le superfici. Jannik sta giocando al meglio sui campi indoor. Stiamo giocando davanti al suo pubblico. Direi che è lui il favorito". Al termine della semifinale delle Atp Finals in cui ha battuto 6-2 6-4 Auger-Aliassime, Carlos Alcaraz parla della finale di domani con Sinner e fa professione di umiltà.
"Credo che abbia una serie di vittorie consecutive di 30, 31 partite sul campo indoor - aggiunge - inoltre giochiamo davanti al suo pubblico. Questo rende ancora piu' difficile giocare contro di lui. Vedremo domani, ma sono pronto ad accettare la sfida e sono pronto a giocare un ottimo tennis".
Quella di domani è la sesta sfida tra i due. "Penso che ogni volta che ci affrontiamo aumentiamo il nostro livello, il che credo sia ottimo per il tennis, per il tour e per il pubblico che assiste alle partite - aggiunge - ma penso che questo significhi che stiamo facendo davvero un ottimo lavoro".