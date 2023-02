La storia della canzone italiana irrompe nel Festival dei giovani

AGI - La presenza di Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica tra il pubblico di Sanremo. Lo show di Roberto Benigni che ha celebrato i 75 anni della Costituzione di fronte al suo "amato custode". Chiara Ferragni in nude look che pronuncia un monologo antisessista criticato da qualcuno come troppo autoreferenziale. E il chiacchieratissimo exploit di Blanco (fino a che punto studiato?), che devasta le scenografie floreali intorno a lui. Durante la prima serata del festival, baciata da un record di ascolti, sono successe talmente tante cose da mettere un po' in ombra i primi 14 artisti in gara. Ora è il momento degli altri 14, con una nuova coconduttrice - Francesca Fagnani - ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi.

Si alterneranno sul palco dell'Ariston, in ordine di apparizione:

Oltre ai concorrenti, la consueta messe di superospiti, dai Black Eyed Peas (già presenti nel 2004) alla pattinatrice Francesca Lollobrigida, da Drusilla Foer, mattatrice della scorsa edizione, a Massimo Ranieri e Al Bano che accompagneranno Morandi in una rivisitazione di tanti vecchi classici della canzone italiana.

Morandi, Ranieri e Al Bano per la prima volta insieme su un palco Dopo aver assistito ieri al debutto di un presidente della Repubblica tra il pubblico dell'Ariston, anche oggi si fa la storia, promette Amadeus. Ed è così che fanno il loro ingresso due colonne della canzone italiana come Massimo Ranieri e Al Bano. Dopo Gianni Morandi, sceso da una scala intonando "In ginocchio da te", i due colleghi salutano la platea cantando, rispettivamente, "Vent'anni" e "Nel sole". Poi tutti e tre insieme sul palco, per la prima volta in assoluto, a snocciolare frammenti di alcuni classici amatissimi cantati a gran voce dal pubblico, da "Andavo a cento all'ora" a "Felicità", passando per "Se bruciasse la città", "Mattino", "Rose rosse" e "Scende la pioggia".

Francesca Fagnani, una "belva" emozionatissima La giornalista Francesca Fagnani viene presentata da Amadeus come una 'belva a Sanremo', dal nome del suo celebre programma televisivo. Fagnani si dice "emozionatissima" ma spiega di aver vinto l'ansia con un "bicchiere di frizzantino". Quanto alla lezione di portamento impartitale da Drusilla Foer - "Una donna che guarda i gradini di quella scalinata non è degna di percorrerla" - Fagnani ammette di averla tradita e di aver, anzi, guardato ogni singolo gradino mentre scendeva. A lei tocca presentare Sethu, terzo artista in gara.

Kekko dei Modà saluta mamma Rita "Ciao mamma Rita". Il cantante dei Moda', Francesco Kekko Silvestre, si congeda dall'Ariston con il più classico dei saluti dopo 'Lasciami', canzone che racconta della sua rinascita dopo la depressione.

Sanremo: Amadeus 'sboomerato', ora ha un sacco di follower Gianni Morandi è un eterno ragazzo anche a 78 anni e continua a prendere in giro Amadeus per la sua poca sintonia con la contemporaneità. Morandi era diventato celebre per il suo seguitissimo profilo Facebook, da lui curato personalmente, ed era quasi diventato un simbolo di come sfuggire alla polarizzazione fomentata dall'algoritmo, con il suo stile comunicativo garbato e sereno. Quel 'boomer' di Amadeus, invece, non aveva nemmeno un profilo Instagram fino a ieri, quando Chiara Ferragni, costringendolo a un selfie, fonte per lui di grande ansia, gli ha aperto un account a suo nome che in meno di 24 ore ha collezionato una gran quantità di follower. "Ti sei sboomerato", commenta Morandi, irridendo quel "vecchietto" di 18 anni più giovane ma meno al passo coi tempi.

Un bouquet per Will, ma non lo distrugge © Ravagli Will Il ventitreenne Will, con "Stupido", è il primo artista in gara nella seconda serata di Sanremo. Dopo aver eseguito la canzone, riceve un bouquet di fiori da Gianni Morandi. Ma non lo distrugge.

Morandi con la scopa, poi canta 'Grazie dei fiori' Gianni Morandi entra con la scopa sul palco dell'Ariston, la stessa ramazza che aveva usato ieri per pulire dopo la 'performance' di Blanco. "Mi dà sicurezza tenerla con me, c'è ancora qualche petalo...". E poi intona 'Grazie dei fiori' di Nilla Pizzi.

Madame, dal 'foglio rosa' all'esame pratico Dopo tante polemiche sul vaccino, con Madame si torna a parlare di musica. La cantante presenta oggi "Il bene nel male", il brano con cui è in gara. "Parla di una prostituta che inizia a provare qualcosa di particolare per un cliente", spiega Madame nel Primafestival. La giovane artista ha appena preso il foglio rosa. E questo Sanremo "è il mio esame della pratica", scherza.