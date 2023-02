La presenza di Mattarella a Sanremo, "segretissima fino all'ultimo"

AGI - Una presenza tenuta segretissima fino all'ultimo, per garantire l'effetto sorpresa. Sergio Mattarella sarà a Sanremo oggi in forma privata, per la serata di apertura, e in suo onore la direzione della kermesse ha ideato uno spazio istituzionale per celebrare il settantacinquesimo anniversario della Costituzione, un anniversario che sara' ricordato con diverse iniziative per tutto il 2023.

Gianni Morandi canterà l'Inno di Mameli, Roberto Benigni interpreterà una performace a sottolineare l'importanza dedicata dai Padri costituenti al ruolo civile dell'arte, della musica e dello spettacolo. Il Presidente sarà in un palchetto con la figlia Laura e seguirà i momenti iniziali del Festival della canzone, avendo accettato l'invito per una manifestazione nazionale e popolare, da amante della musica.

Segretissima fino a stamattina, anche per motivi di sicurezza, la sua presenza all'Ariston e la preparazione della parte di palinsesto ad esso dedicata. All'organizzazione hanno partecipato solo lo staff ristretto del Presidente, il vertice della Rai, il conduttore Amadeus e Lucio Presta.

"Il Capo dello Stato è andato alla prima della Scala, va a teatro e al cinema, allo stesso modo ha accettato l'invito a Sanremo, che è una grande manifestazione artistica italiana, in particolare nel 75' anniversario della Costituzione che verrà celebrata all'inizio della serata" spiegano dal Quirinale.