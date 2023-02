"Essere donne non è un limite, gridatelo". Il monologo di Ferragni

AGI - Dopo l'esibizione di Elodie, cambio d'abito per Chiara Ferragni, che scende dalla scalinata con quello che appare come un arditissimo 'nude look' ed è invece l'immagine del suo corpo disegnata su un abito. L'imprenditrice, alla domanda di Amadeus, spiega che il messaggio dietro questo outfit è che "il corpo delle donne non deve essere mai odiato", introduzione al suo monologo in materia.

Chiara Ferragni mette in scena un monologo femminista sotto forma di una lettera alla bambina che è stata e che ancora vive in lei. "Da donna dovrai affrontare tante battaglie, lavorare il doppio di un uomo - è un passaggio tra i piu' intensi -. Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una troia". E invita a combattere il "sessismo" perché "essere donne non è un limite, gridatelo a tutte". Torna alle fasi della sua vita in cui ha sentito di "non essere abbastanza".

© Ravagli Chiara Ferragni

"Quando ci penso, vorrei poterti abbracciare forte, vorrei dirti che sei abbastanza tutte quelle volte che non ti sei sentita abbastanza bella, intelligente e anche questo è uno di quei momenti".

Il discorso diventa motivazionale: "Le sfide più importanti sono sempre nella nostra testa, vivi con tutta te stessa, piangi, arrabbiati. Fanno parte del tuo percorso. Nessuno fa la fila per le montagne russe piatte, vivile tutte senza paura, solo rischiando si vince veramente contro l'insicurezza. Tutti abbiamo la scritta 'fragile' sulla nostra pelle". E chiude con una dichiarazione d'amore per i due figli "splendidi" e per Fedez: "Di lui non ti dico nulla per non perdere la meraviglia di scoprire l'amore vero".