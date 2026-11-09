In Polonia aumentano le tensioni politiche dopo strage Cracovia
In Polonia aumentano le tensioni politiche, mercoledì sfilano i nazionalisti 
Home>Estero

In Polonia aumentano le tensioni politiche, mercoledì sfilano i nazionalisti

Domani è in programma una riunione della Corte Costituzionale, campo di battaglia tra il governo di Donald Tusk e i suoi oppositori sulle nomine giudiziarie
Sabrina Bellosi
Il corteo delle destre e dei nazionalisti per la marcia dell'Indipendenza - 11 novembre 2025
Piotr Lapinski / NurPhoto / NurPhoto tramite AFP - Il corteo delle destre e dei nazionalisti per la marcia dell'Indipendenza - 11 novembre 2025
polonia
di lettura

AGI - La Polonia si prepara ad affrontare una settimana di forti tensioni politiche, dopo la strage di Cracovia di sabato scorso. Sei persone sono morte in una sparatoria nella storica piazza del mercato e si sospetta che l'attentatore 24enne, deceduto questa mattina per le gravi ferite, abbia ucciso anche i genitori e la sorella.

ADV

Domani è in programma una riunione della Corte Costituzionale, epicentro del terremoto politico degli ultimi giorni e campo di battaglia tra il governo di Donald Tusk e i suoi oppositori sulle nomine giudiziarie. L'opposizione di destra accusa l'amministrazione liberale e filoeuropea di minare l'ordine costituzionale.

ADV

Tensioni politiche in Polonia

La maggioranza centrista afferma invece di voler solo correggere le nomine "politiche" alla corte e le riforme apportate dai nazionalisti del Pis quando erano al potere. Per diverse settimane, manifestanti nazionalisti sono rimasti accampati fuori dal tribunale per "difenderlo", ma la crisi è degenerata bruscamente alla fine di ottobre quando la polizia in assetto antisommossa è intervenuta per bloccare l'accesso alla Corte.

La Marcia per l'indipendenza

Dopo la sparatoria di Cracovia, il partito nazionalista Legge e Giustizia (PiS), al potere dal 2015 al 2023, ha annullato le proteste previste oggi e domani. Ma non è detto che non riprendano più avanti nella settimana. Ma a preoccupare le autorità è soprattutto la Marcia per l'Indipendenza in programma mercoledì.

Nazionalisti polacchi sfilano a Varsavia l'11 novembre 2025
AFP - Nazionalisti polacchi sfilano a Varsavia l'11 novembre 2025

La sfilata attira ogni anno centinaia di migliaia di sostenitori di destra, da conservatori cattolici e gruppi suprematisti bianchi a gruppi antisemiti e filo-russi di estrema destra. Il presidente nazionalista Karol Nawrocki, in guerra con Tusk, ha annunciato la sua presenza. Secondo alcuni osservatori la manifestazione è "ad alto rischio". Il timore è che la folla devii dal percorso concordato e si diriga alla Corte Costituzionale.

Lo scontro tra Tusk e Nawrocki

Tusk ieri ha assicurato che l'appuntamento non sarà annullato. "Nessuno intende vietare la Marcia per l'Indipendenza", ha scritto su X, "le voci al riguardo non sono altro che disinformazione". Tuttavia il premier ha ammonito i partecipanti a "evitare aggressioni" e messo in guardia su possibili contro-manifestazioni. Il clima è particolarmente preoccupante secondo Boguslaw Chrabota, noto giornalista e scrittore polacco.

È in atto "una polarizzazione estremamente distruttiva che non si limita a smantellare lo stato in senso istituzionale, ma divide anche la società ancora più profondamente a livello emotivo", ha scritto sul settimanale Rzeczpospolita all'indomani della strage di Cracovia. La radicalizzazione dello scontro politico "dà origine ai Breivich polacchi", ha sostenuto in riferimento ad Anders Breivik, il neonazista autore degli attentati del 22 luglio del 2011 in Norvegia in cui morirono 77 persone, la maggior parte sull'isola di Utoya dove era in corso un raduno di giovani socialisti.

ADV