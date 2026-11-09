In Polonia aumentano le tensioni politiche dopo strage Cracovia

AGI - La Polonia si prepara ad affrontare una settimana di forti tensioni politiche, dopo la strage di Cracovia di sabato scorso. Sei persone sono morte in una sparatoria nella storica piazza del mercato e si sospetta che l'attentatore 24enne, deceduto questa mattina per le gravi ferite, abbia ucciso anche i genitori e la sorella.
Domani è in programma una riunione della Corte Costituzionale, epicentro del terremoto politico degli ultimi giorni e campo di battaglia tra il governo di Donald Tusk e i suoi oppositori sulle nomine giudiziarie. L'opposizione di destra accusa l'amministrazione liberale e filoeuropea di minare l'ordine costituzionale.
Tensioni politiche in Polonia
La maggioranza centrista afferma invece di voler solo correggere le nomine "politiche" alla corte e le riforme apportate dai nazionalisti del Pis quando erano al potere. Per diverse settimane, manifestanti nazionalisti sono rimasti accampati fuori dal tribunale per "difenderlo", ma la crisi è degenerata bruscamente alla fine di ottobre quando la polizia in assetto antisommossa è intervenuta per bloccare l'accesso alla Corte.
La Marcia per l'indipendenza
Dopo la sparatoria di Cracovia, il partito nazionalista Legge e Giustizia (PiS), al potere dal 2015 al 2023, ha annullato le proteste previste oggi e domani. Ma non è detto che non riprendano più avanti nella settimana. Ma a preoccupare le autorità è soprattutto la Marcia per l'Indipendenza in programma mercoledì.
La sfilata attira ogni anno centinaia di migliaia di sostenitori di destra, da conservatori cattolici e gruppi suprematisti bianchi a gruppi antisemiti e filo-russi di estrema destra. Il presidente nazionalista Karol Nawrocki, in guerra con Tusk, ha annunciato la sua presenza. Secondo alcuni osservatori la manifestazione è "ad alto rischio". Il timore è che la folla devii dal percorso concordato e si diriga alla Corte Costituzionale.
Lo scontro tra Tusk e Nawrocki
Tusk ieri ha assicurato che l'appuntamento non sarà annullato. "Nessuno intende vietare la Marcia per l'Indipendenza", ha scritto su X, "le voci al riguardo non sono altro che disinformazione". Tuttavia il premier ha ammonito i partecipanti a "evitare aggressioni" e messo in guardia su possibili contro-manifestazioni. Il clima è particolarmente preoccupante secondo Boguslaw Chrabota, noto giornalista e scrittore polacco.
È in atto "una polarizzazione estremamente distruttiva che non si limita a smantellare lo stato in senso istituzionale, ma divide anche la società ancora più profondamente a livello emotivo", ha scritto sul settimanale Rzeczpospolita all'indomani della strage di Cracovia. La radicalizzazione dello scontro politico "dà origine ai Breivich polacchi", ha sostenuto in riferimento ad Anders Breivik, il neonazista autore degli attentati del 22 luglio del 2011 in Norvegia in cui morirono 77 persone, la maggior parte sull'isola di Utoya dove era in corso un raduno di giovani socialisti.