Caos in Polonia, scontro tra presidente e premier sulla Corte Suprema
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Caos in Polonia, scontro tra presidente e premier sulla Corte Suprema

Il governo sostiene che l'istituzione sia stata presa in ostaggio, mentre Nawrocki accusa Tusk di cercare di prenderne il controllo politico
Marta Allevato
Karol Nawrocki
Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Il presidente polacco Karol Nawrocki
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La crisi costituzionale in Polonia si è intensificata e si è ormai estesa oltre il sistema giudiziario: lo scontro tra il presidente nazionalista di destra Karol Nawrocki e il premier europeista Donald Tusk sulla composizione della Corte Suprema ha portato, ieri sera, la polizia a circondare l'edificio che ospita i giudici e il capo dello Stato a far invertire la rotta dell'aereo che lo stava portando in Senegal.

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Le origini della disputa

La disputa risale al 2015, quando il partito di estrema destra PiS - di cui fa parte Nawrocki - ha iniziato a rimodellare il Tribunale, innescando anni di controversie sulla sua indipendenza e legittimità. Il governo di Tusk sostiene che l'istituzione sia stata presa in ostaggio e debba essere rimessa in sesto, mentre il PiS insiste che è legittima e accusa il premier di cercare di prenderne il controllo politico.

Lo scontro sui giudici

La questione immediata riguarda i giudici eletti dal Parlamento attuale, la cui autorità la dirigenza del Tribunale e il presidente Nawrocki rifiutano di riconoscere. Ora una di quei giudici, Anna Korwin-Piotrowska, ha emesso un ordine di sospensione del presidente della Corte, Bogdan Swieczkowski, e del suo vice. Per il PiS è un colpo di Stato e sull'account X ufficiale della Corte costituzionale si è parlato di un "colpo di Stato"; alcuni manifestanti hanno gridato "Tusk traditore" e hanno tentato di forzare le barriere di sicurezza. La polizia ha riferito che tre persone sono state arrestate.

Le accuse del PiS

Anche il leader di PiS, Jaroslaw Kaczynski, è accorso in piazza ieri sera accusando il premier di aver orchestrato un “golpe contro il Tribunale costituzionale”, e ha denunciato che "la Polonia sta diventando uno stato di polizia" e avvertendo che "da lì la strada verso l'autoritarismo è dritta".

Le dimissioni degli ambasciatori

Due ambasciatori polacchi hanno annunciato le proprie dimissioni in seguito alla crisi.

I colloqui di crisi

Nel tentativo di calmare le acque, Nawrocki ha convocato colloqui di crisi urgenti con i rappresentanti dei partiti in Parlamento e ha chiesto il ritiro della polizia dalla sede della Corte. Per il presidente, la situazione rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale, mentre Tusk, dal canto suo, continua a respingere le accuse sottolineando che ripristinare lo stato di diritto è un dovere del suo governo.

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