Polonia: spari sulla folla da auto in corsa a Cracovia. Molte vittime
Spari sulla folla da un'auto in corsa a Cracovia: 6 morti e 14 feriti. Fermato il sospettato
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Spari sulla folla da un'auto in corsa a Cracovia: 6 morti e 14 feriti. Fermato il sospettato

La Polizia ha arrestato il sospettato: è ferito ed è sotto interrogatorio
Ugo Barbàra
Elicottero soccorre i feriti della sparatoria di Cracovia
Foto X - Elicottero soccorre i feriti della sparatoria di Cracovia
cracovia polonia
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AGI – È di almeno 6 morti e 14 feriti, tra cui tre agenti, uno dei quali è in condizioni disperate, il bilancio provvisorio di una sparatoria nella Piazza del Mercato Principale di Cracovia. Secondo il capitano Hubert Ciepy, portavoce del comandante dei vigili del fuoco della regione della Piccola Polonia citato dai media, poco dopo le 15 locali colpi di arma da fuoco sono partiti da un'auto in corsa. Stando alle ricostruzioni della stampa polacca, l'attentatore è stato catturato ed è sotto interrogatorio.

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La polizia ha chiesto agli abitanti della zona di non uscire di casa. Il primo ministro polacco Donald Tusk, partito alla volta di Cracovia, ha parlato di una "tragica sparatoria" senza entrare nel dettaglio della matrice o delle circostanze. Almeno quattro ambulanze e diverse auto della polizia sono presenti sul posto e un elicottero del servizio di elisoccorso è atterrato nella Piazza del Mercato.

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Arrestato il sospettato

Un uomo, sospettato di aver aperto il fuoco, è stato arrestato. Secondo gli inquirenti l'uomo è stato catturato meno di un'ora dopo la sparatoria ed è sotto interrogatorio. Avrebbe ammesso di aver sparato a caso, senza mirare a nessuno in particolare.

La polizia smentisce le voci di due attentatori

La polizia polacca ha smentito che gli attentatori che a Cracovia hanno sparato sulla folla nella piazza del Mercato fossero due. "Smentiamo le notizie sulla morte dell'agente di polizia e sulla ricerca di un altro responsabile".

Secondo quanto riferito dalla polizia del Voivodato della Piccola Polonia,

L'unico responsabile noto dell'incidente è in custodia della polizia. L'autore dell'incidente avvenuto nella Piazza del Mercato di Cracovia è un cittadino polacco" ha reso noto secondo quanto riferito dalla polizia del Voivodato della Piccola Polonia.
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