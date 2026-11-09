Strage di Cracovia: morto il killer 24enne. Tusk: 'Terrorismo'

AGI - Non potrà mai rispondere delle sue azioni Michal O., l'uomo che sabato ha ucciso nove persone a Cracovia: l'autore della strage è morto questa mattina in ospedale dopo avere subito tre operazioni. Ma la sua scomparsa non mette fine alle indagini per capire cosa ne abbia armato la mano anche contro padre, madre e sorella.
"Il giovane è morto questa mattina in ospedale", intorno alle 4:30, ha annunciato su X la polizia del Voivodato della Piccola Polonia (sud), di cui Cracovia, con il suo centro storico patrimonio mondiale dell'Unesco, è capoluogo.
La ricostruzione
Ed è proprio nel cuore della città vecchia, al mercato molto frequentato da turisti, che Michal O., 24 anni, sabato ha aperto il fuoco: sei le vittime, tra cui un uomo britannico di 32 anni e una donna austriaca di 51 anni. Le autopsie dovrebbero essere eseguite oggi.
Quindici, tra cui due agenti di polizia e cinque cittadini stranieri (britannici, portoghesi, russi, tedeschi e austriaci) i feriti. Nella piazza c'erano anche studenti e professori di una scuola di Albano Laziale: tutti illesi, sono rientrati in Italia oggi.
La polizia è intervenuta tempestivamente e si è lanciata all'inseguimento dell'aggressore, a bordo della Subaru nera del padre. A un incrocio, l'uomo si è scontrato con un veicolo fermo, è sceso dall'auto e c'è stato un conflitto a fuoco in cui è rimasto gravemente ferito, così come due poliziotti.
La procura che sta indagando per terrorismo è convinta che il giovane abbia ucciso anche i genitori e la sorella, trovati morti nella loro casa a due ore da Cracovia.
Se non fosse stato fermato, il bilancio avrebbe potuto essere anche più pesante: nella sua macchina, c'erano quattro armi e munizioni aggiuntive. La procura che sta indagano sull'attentato è convinta che il giovane abbia ucciso anche i genitori e la sorella, trovati morti nella loro casa a due ore da Cracovia.
Chi era Michal O.
Michal O. non aveva precedenti penali, aveva regolare porto d'armi e frequentava il poligono di tiro con il padre; in totale durante le perquisizioni sono state trovate 11 armi.
Sul sedile dell'auto, c'erano anche giubbotti con la scritta 'Fondo Giustizia' e un'aquila bianca, hanno riferito i media polacchi. Non è ancora noto se l'iscrizione abbia a che fare con l'organizzazione Fs (nell'acronimo polacco), creata ufficialmente per assistere le vittime di reati e sostenere il reinserimento sociale dei carcerati.
Secondo diverse inchieste giornalistiche, quando il ministero della Giustizia era guidato da Zbigniew Ziobro parte dei fondi sarebbe stata distribuita a organizzazioni vicine al partito di estrema destra PiS allora al governo, per scopi talvolta diversi dalla missione originaria del fondo. Dopo il cambio di governo nel 2023, sono state aperte indagini sulla gestione del Fondo. A quanto riferito dal ministero dell'Interno polacco, l'omicida era "affascinato dalle ideologie di estrema destra".
La Polonia non aveva assistito a un simile massacro di civili dalla fine del regime comunista, nel 1989. Di recente pero' gli atti di violenza sono aumentati con attacchi nelle scuole, in particolare questo autunno, mentre si fa sempre più duro lo scontro politico tra il governo di centrodestra e filoeuropeo di Donald Tusk e l'opposizione ultra-conservatrice. La maggioranza centrista ha puntato il dito contro la retorica della destra e dell'estrema destra, che accusa il governo di "tradimento" e di un "colpo di stato" dopo l'intervento della polizia alla Corte Costituzionale che intende riformare.