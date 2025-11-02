LA 'caduta' di Andrea trascina anche l'ex moglie Sarah Ferguson

AGI - L'ex moglie di Andrea, Sarah Ferguson, rimasta vicina al fratello di re Carlo III anche dopo il divorzio, si ritrova anche lei privata del suo titolo e della sua residenza in seguito alla caduta in disgrazia dell'ex principe per i suoi legami col miliardario americano, condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.
L'ex duchessa di York, affettuosamente chiamata "Fergie" dal pubblico britannico, si era reinventata dopo il divorzio da Andrea nel 1996, come scrittrice di libri e conduttrice televisiva. Di recente si era anche avvicinata alla cerchia ristretta della famiglia reale di Windsor. Ma la decisione di re Carlo III di privare Andrea dei suoi titoli e di costringerlo a lasciare la sua residenza reale di 30 stanze, vicino al Castello di Windsor, ha conseguenze significative per la 66enne Sarah Ferguson.
I due vivevano ancora insieme alla Royal Lodge e si presentavano regolarmente insieme agli eventi mondani. Nel 2013, quando i suoi legami con Epstein stavano già suscitando scalpore, Sarah Ferguson continuava a dire che Andrea sarebbe stato "sempre il suo principe azzurro". A entrambi sono stati affidati due corgi appartenuti alla defunta regina Elisabetta II dopo la sua morte nel settembre 2022.
Buckingham Palace non ha menzionato Ferguson nella sua dichiarazione di giovedì, ma ha indicato che l'ex duchessa di York - che ha perso il suo titolo quando Andrea vi ha rinunciato lo scorso 17 ottobre - avrebbe provveduto autonomamente alla sua futura residenza. Andrea - accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne in un giro di prostituzione controllato proprio da Epstein - sarà ospitato a spese del monarca nella sua tenuta privata di Sandringham, nel Norfolk. Fergie che fino ad allora era riuscita a rimanere in gran parte fuori dallo scandalo che ha portato alla caduta di Andrea, è stata anche lei recentemente coinvolta nel caso Epstein.
A settembre, la pubblicazione sulla stampa di una e-mail che aveva inviato a Epstein, in cui lo descriveva come un "amico eccezionale", aveva già iniziato a erodere l'affetto che molti britannici nutrivano ancora per lei. Sarah aveva scritto questa e-mail solo un mese dopo essersi scusata pubblicamente per aver accettato 15.000 sterline (17.210 euro) dal controverso miliardario e aver dichiarato che "non voleva più avere niente a che fare con Epstein". Diverse organizzazioni benefiche con cui collaborava hanno deciso di interrompere i rapporti.
Secondo la Bbc, la pubblicazione del suo prossimo libro per bambini, prevista per il 9 ottobre, è stata posticipata. Negli ultimi anni, Sarah Ferguson, nota per la sua schiettezza e per non aver mai nascosto le sue difficoltà finanziarie dopo il divorzio, si era avvicinata ai Windsor. Nel 2023, è stata con la famiglia reale a Sandringham per Natale, per la prima volta dal 1992. Il mese successivo, ha annunciato di avere un tumore alla pelle, pochi mesi dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico al seno.
Mentre i media speculavano sulla sorte dei due corgi della regina Elisabetta II, Muick e Sandy, che erano stati accolti dagli ex duca e duchessa di York, una fonte vicina al Palazzo ha confermato che sarebbero rimasti con la famiglia di Andrea, senza specificare se a prendersene cura sarebbe stato l'ex principe, Sarah, o una delle loro figlie, le principesse Beatrice ed Eugenia, che a differenza dei genitori manterranno i loro titoli.