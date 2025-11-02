Andrea dispose tour Palazzo per azienda con cui la moglie aveva affari

AGI - Andrew Mountbatten Windsor, l'ex principe Andrea, ha organizzato un tour privato di Buckingham Palace per degli imprenditori di una società di mining di criptovalute che aveva con la ex moglie Sarah Ferguson un accordo da 1,4 milioni di sterline (1,5 milioni di euro), come rivela la Bbc.
Jay Bloom e il suo collega Michael Evers sono stati accompagnati attraverso i cancelli del Palazzo a bordo dell'auto personale dell'ex principe, dopo essere stati prelevati dal loro hotel a cinque stelle di Knightsbridge per una visita nel giugno 2019, quando la regina Elisabetta II era ancora viva. La loro azienda, Pegasus Group Holdings, co-fondata da Bloom, assunse Sarah Ferguson come "ambasciatrice del brand" per un progetto di cripto-mining che avrebbe poi fatto perdere milioni agli investitori quando fallì meno di un anno dopo.
Bloom, un imprenditore che in precedenza aveva fondato un museo a tema mafia a Las Vegas, poi fallito, ed Evers, un ex attore, furono accolti e scortati all'interno del Palazzo reale. Evers ha dichiarato alla Bbc che incontrarono anche la regina, informazione smentita da Bloom. Le rivelazioni alimentano i crescenti interrogativi su come Andrea e la sua ex moglie abbiano finanziato il loro stile di vita, nonché le preoccupazioni di vecchia data sui loro legami col mondo del business e sul fatto che l'allora principe possa aver utilizzato i suoi titoli e le sue conoscenze reali per ottenere un guadagno privato.
Giovedì sera, Buckingham Palace ha annunciato l'avvio del procedimento formale per privare Andrea dei suoi titoli reali e che perderà la sua residenza al Royal Lodge, sulla scia dei suoi legami con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e le accuse di aver avuto rapporti sessuali con minori gestite dal finanziere americano. Sia Andrea che Sarah non hanno risposto alle domande della Bbc sui rapporti con i due imprenditori.