Sandringham o Abu Dhabi, Andrea cerca la nuova casa

AGI - Dalla tenuta privata di Sandringham, fino a una villa super lusso ad Abu Dhabi, si rincorrono le ipotesi su dove 'prenderà casa' l'ormai ex principe Andrea dopo che il fratello re Carlo III gli ha revocato ogni titolo e imposto di lasciare il Royal Lodge, la sua dimora di 30 stanze a Windsor.
Secondo quanto annunciato da Buckingham Palace, Andrew Mountbatten Windsor - travolto dallo scandalo legato al miliardario pedofilo Jeffrey Epstein - si trasferirà in una casa nella tenuta privata e remota del re a Sandringham, nell'Inghilterra orientale, a spese del fratello Carlo III. "È stato mandato nell'equivalente reale della Siberia", ha detto alla Bbc il biografo dei reali Robert Hardman. Andrea dovrebbe avere numerose opzioni di alloggio in quella residenza di campagna, che a quanto pare conta 150 unità residenziali.
Fonti di Palazzo hanno affermato che il trasferimento avverrà il prima possibile. Ma i royal watcher, i giornalisti esperti della monarchia, sostengono che potrebbero volerci mesi, anche per evitare un incontro imbarazzante quando la famiglia reale si riunirà tutta proprio a Sandringham per le celebrazioni natalizie, a cui Andrea non è invitato.
Alcuni ipotizzano invece che il terzogenito di Elisabetta e Filippo possa scegliere di dividere il suo tempo tra la Gran Bretagna e gli Emirati arabi uniti, dove potrebbe vivere lontano dai riflettori. Secondo il Mail on Sunday, l'ex principe si stabilirà in una lussuosa villa da 10 milioni di sterline nella tenuta fortificata della Famiglia reale di Abu Dhabi. La residenza si trova nel complesso del Sea Palace, la residenza altamente sorvegliata dei Reali degli Emirati, accanto al quartier generale della Marina militare emiratina.
Ad Andrea sarebbe stata offerta la casa sul lungomare dal presidente Mohamed bin Zayed Al Nayhan, che aveva conosciuto quando erano studenti alla Gordonstoun School. La proprietà con sei camere da letto, un home cinema, una piscina interna e una palestra, offrirebbe all'ex principe caduto in disgrazia la possibilità di vivere lontano da paparazzi e giornalisti.
Quando il Sea Palace - costruito nel XVIII secolo come torre di difesa dai predoni provenienti dal mare - fu messo a disposizione di Andrea nel 2010, Buckingham Palace tenne a sottolineare che non si trattava di un regalo. Secondo Andrew Lownie, autore di 'Entitled: The Rise and Fall of the House of York' questa soluzione sarebbe "perfetta per Andrea: un posto dove i media sono imbavagliati, dove sarebbe comunque trattato come un membro senior della Famiglia reale e dove potrebbe facilmente vivere inosservato".