Il premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado

AGI - Il premio Nobel per la Pace 2025 è andato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato il comitato dei Nobel.
"Il premio Nobel per la pace per il 2025 va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, a una donna che mantiene viva la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente", si legge nelle motivazioni ufficiali del Nobel.
"Come leader del movimento democratico in Venezuela, Maria Corina Machado è uno dei più straordinari esempi di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi", si legge ancora.
"La signora Machado è stata una figura chiave e unificante in un'opposizione politica che un tempo era profondamente divisa - un'opposizione che ha trovato un terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di governo rappresentativo", ha ricordato il comitato dei Nobel.