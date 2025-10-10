Il premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado
L'attivista e leader dell'opposizione a Maduro è stata descritta come "una coraggiosa e impegnata paladina"
Maria Corina Machado
Pedro MATTEY / AFP - Maria Corina Machado durante una manifestazione dell'opposizione
AGI - Il premio Nobel per la Pace 2025 è andato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato il comitato dei Nobel.

"Il premio Nobel per la pace per il 2025 va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, a una donna che mantiene viva la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente", si legge nelle motivazioni ufficiali del Nobel.

"Come leader del movimento democratico in Venezuela, Maria Corina Machado è uno dei più straordinari esempi di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi", si legge ancora.

"La signora Machado è stata una figura chiave e unificante in un'opposizione politica che un tempo era profondamente divisa - un'opposizione che ha trovato un terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di governo rappresentativo", ha ricordato il comitato dei Nobel.

