Oslo teme conseguenze per il mancato Nobel a Trump

AGI - La scelta del Comitato per il Nobel per la Pace non resterà impunita. In Norvegia, dopo l'assegnazione del Premio all’attivista dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, il partito socialista prefigura possibili ripercussioni nelle relazioni con gli Stati Uniti.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha apertamente preteso di meritare lui il prestigioso riconoscimento, soprattutto dopo aver favorito l'accordo di cessate il fuoco e rilascio ostaggi tra Hamas e Israele.
Kirsti Bergsto, leader del partito socialista norvegese di sinistra e portavoce, ha affermato che Oslo deve essere "pronta a tutto". "Donald Trump sta portando gli Stati Uniti verso una direzione estrema, attaccando la libertà di parola, facendo rapire persone in pieno giorno da agenti della polizia segreta mascherati e reprimendo istituzioni e tribunali. Quando il presidente è così instabile e autoritario, ovviamente dobbiamo essere preparati a tutto", ha dichiarato al Guardian.
"Il Comitato per il Nobel è un organismo indipendente e il governo norvegese non ha alcun ruolo nella determinazione dei premi. Ma non sono sicuro che Trump lo sappia. Dobbiamo essere preparati a qualsiasi cosa da parte sua", ha aggiunto l'esponente politico anche portavoce del partito per la politica estera.
Nel 2009, il Nobel per la Pace è stato attribuito a uno dei predecessori di Trump alla presidenza, il democratico Barack Obama. A luglio, riporta il quotidiano, il tycoon avrebbe chiamato Jens Stoltenberg, ministro delle Finanze norvegese ed ex segretario generale della Nato, per chiedergli del Premio.
Il mese scorso, alle Nazioni Unite, Trump ha affermato di aver fermato sette "guerre interminabili", dicendo ai leader mondiali: "Tutti dicono che dovrei ricevere il premio Nobel per la pace". Arild Hermstad, leader del Partito Verde norvegese, ha affermato che l'indipendenza del Comitato per il Nobel è ciò che conferisce credibilità al Premio.
"I premi per la Pace si guadagnano con un impegno costante, non con capricci sui social media o con intimidazioni", ha detto. "È positivo che Trump abbia sostenuto il recente accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Ogni passo verso la fine delle sofferenze a Gaza è benvenuto. Ma un contributo tardivo non cancella anni di violenza e divisione alimentate".
Kristian Berg Harpviken, direttore dell'Istituto norvegese per il Nobel, ha affermato che la scelta è stata fatta durante l'ultima riunione del Comitato per il Nobel, tenutasi lunedì.
Harpviken ha spiegato che le decisioni sono apolitiche, anche se la nomina dei membri del Comitato da parte del Parlamento norvegese, in conformità con la volontà di Alfred Nobel, che ha lasciato in eredità il denaro per finanziare i premi che portano il suo nome, potrebbe complicare questa impressione
Il Cremlino “Sosteniamo Trump”
Prima dell’annuncio sul Nobel era intervenuta anche Mosca che, a un’ora dall’assegnazione del Premio, aveva dichiarato il suo appoggio al Presidente americano. “Se si tenesse conto della sua opinione, la Russia sosterrebbe la decisione di assegnare il Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump", le parole del consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, come riporta la Tass. "Probabilmente l'avremmo appoggiato se ce lo avessero chiesto".
Allo stesso tempo, il rappresentante del Cremlino ha osservato che “la stupidità di Volodymyr Zelensky, che potrebbe fare pressioni per il Nobel a Trump" se trasferisse i missili Tomahawk a Kiev, è sorprendente. "Si tratterebbe di un premio per la pace in cambio della fornitura di armi. Anche l'idea stessa è mostruosa. Se la gente pensa in questi termini, allora la dice lunga su che tipo di persone sono", ha concluso il consigliere del presidente russo.