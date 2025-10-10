La Casa Bianca contesta la decisione: "Anteposta la politica alla pace" 

AGI - L'assegnazione del Nobel a Maria Corina Machado è la dimostrazione che "il Comitato Nobel antepone la politica alla pace". Lo ha scritto Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, in un post su X in cui afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "continuerà a stringere accordi di pace, porre fine alle guerre e salvare vite umane".
Il Presidente "ha un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà", sottolinea.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
Trump desiderava ardentemente vincere il premio e molti dei suoi sostenitori hanno fatto campagna elettorale al suo fianco, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.