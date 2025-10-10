La Casa Bianca contesta la decisione: "Anteposta la politica alla pace" 
Trump continuerà "a porre fine alle guerre e salvare vite umane"
AGI - L'assegnazione del Nobel a Maria Corina Machado è la dimostrazione che "il Comitato Nobel antepone la politica alla pace". Lo ha scritto Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, in un post su X in cui afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "continuerà a stringere accordi di pace, porre fine alle guerre e salvare vite umane".

Il Presidente "ha un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà", sottolinea.

Trump desiderava ardentemente vincere il premio e molti dei suoi sostenitori hanno fatto campagna elettorale al suo fianco, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

