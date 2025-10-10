Nobel per la Pace, il pensiero di Machado in cinque frasi 

AGI - La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado continua a essere una delle voci più forti contro il regime di Nicolas Maduro. Con i suoi appelli alla libertà, alla giustizia e alla democrazia, è diventata il simbolo della resistenza civile in Venezuela.
Ecco cinque delle sue frasi più significative
- "Con o senza negoziazione, la tirannia se ne andrà" (durante una conferenza stampa)
- "L'unica cosa che resta a Maduro è il terrore" (intervista a El País, 28 luglio 2025)
- "Abbiamo bisogno che tutti voi alziate la voce per fermare la persecuzione, le violazioni dei diritti umani in Venezuela e per garantire elezioni libere ed eque che portino alla democrazia, alla libertà e alla pace nel nostro Paese" (dichiarazione alle Nazioni Unite)
- "Renderemo il Venezuela una società luminosa, prospera, giusta e libera, dove i bambini torneranno e nessuno dovrà mai più lasciare il Paese" (intervista con Elle)
- "Bisogna stare dalla parte della democrazia e della verità. Questo implica non cadere nei ricatti e nelle trappole che il governo di Maduro potrebbe metter sul nostro cammino" (intervista a Semana)