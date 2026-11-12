Allarmi bomba nelle scuole: seconda ondata di mail ed evacuazioni

AGI - Nuove mail contenti allarmi bomba sono arrivate anche questa mattina a diverse scuole italiane da Nord a Sud. Segnalazioni, a quanto si apprende, sono arrivate da Liguria, Veneto, Umbria, Lazio e Sicilia ma anche stavolta sarebbero centinaia, forse migliaia. Per alcune scuole sono scattate evacuazioni, in altri casi sono stati avviati accertamenti. Le mail sono nuovamente a firma Mikhail Andropov, come quelle di ieri.
Palazzo Chigi: "Attività scolastica prosegua regolarmente"
"A fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del CISR tecnico convocato per il pomeriggio, il Governo, attraverso i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l'attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che - secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio - non vi siano specifici e fondati motivi di allarme". Così fonti di Palazzo Chigi.
"La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l'evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l'arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri", precisano poi le stesse fonti. Intanto, sul fronte politico, la premier Giorgia Meloni ‘chiama’ le opposizioni a Palazzo Chigi. Nella sede del governo è durata due ore la riunione tra esecutivo e i leader dei partiti della minoranza. Nell’incontro è stato fatto il punto sul recente scenario di allarmi, segnalazioni e attacchi cyber registrati negli ultimi giorni. Un appello all’unità di tutte le forze politiche è arrivato dalla presidente del Consiglio.
Studenti (di nuovo) fuori le scuole
Prima che arrivassero le direttive dei ministeri, tuttavia, gli studenti di alcune scuole nel Reatino e della Ciociaria sono usciti di nuovo dalle aule. Al momento non è chiaro quante scuole siano state coinvolte in questa nuova criticità.
Stessa situazione nel Catanese dove segnalazioni via posta elettronica hanno annunciato la presenza di ordigni all'interno degli edifici, costringendo i dirigenti scolastici ad attivare immediatamente i piani di evacuazione. Su disposizione dei dirigenti scolastici studenti, insieme con personale docente e Ata, hanno abbandonato le aule riversandosi nei punti di raccolta esterni e nelle strade adiacenti agli istituti, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, già congestionata nell'ora di punta. La questura ha predisposto controlli e bonifiche, come previsto dai protocolli di sicurezza, in base alle richieste arrivate dalle scuole. Digos e Polizia Postale sono al lavoro per risalire agli autori delle email, verificando se si tratti di azioni coordinate legate a forme di protesta studentesca, bravate o emulazione rispetto agli episodi su scala nazionale registrati negli ultimi giorni.
Alcune scuole di Palermo, tra cui il liceo Umberto I, hanno sospeso le lezioni anche oggi, il giorno dopo l'allarme bomba che aveva causato la chiusura degli istituti in tutta Italia. All'Umberto I, secondo una comunicazione, è arrivata una mail che preannunciava una "strage degli alunni e del personale alle ore 10.50 in punto". Pur ritenendolo "un falso allarme", le classi sono state fatte uscire "per prudenza" alle 9.
Nuovo allarme bomba oggi in numerose scuole dei comuni della provincia di Siracusa. A differenza di ieri, quando i dirigenti scolastici avevano disposto l'evacuazione di tutti gli istituti interessati, nella maggior parte dei casi la segnalazione è stata ritenuta un falso allarme, ripetitivo rispetto al precedente. I presidi, che hanno ricevuto una nuova mail ma con un mittente diverso rispetto a ieri, hanno quindi scelto la linea della prudenza, lasciando gli studenti negli edifici scolastici. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'unico caso di evacuazione è quello del comune di Sortino, dove sono stati svuotati alcuni istituti.
In Liguria, gli studenti di alcuni istituti, a Bordighera e Sanremo, sono stati fatti uscire: in particolare le elementari e la materna di via Pelloux a Bordighera e di via Pascoli di via Volta a Sanremo. A Imperia le scuole raggiunte dalla mail non è in corso l'evacuazione. Ieri la polizia ha operato dalle 9.30 alle 23, seguendo l'evacuazione di circa 15 mila bambini e ragazzi.
Segnalazioni anche in Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna
Continuano ad arrivare email agli istituiti scolastici anche di Napoli e provincia che allertano sulla presenza di bombe. Questa mattina il testo è diverso, ma il tenore non cambia. La firma è, "con disprezzo", ancora Mikhail Andropov. Mail arrivate anche nel Salernitano. Segnalazioni arrivano da alcuni istituti scolastici di comuni della provincia Sud. Nel Napoletano, sono in corso controlli negli istituti che hanno ricevuto una delle mail massive che annunciano la presenza di bombe, ma al contempo da fonti qualificate si apprende che la polizia invita alla calma e a evitare evacuazioni inutili. Al momento, come ieri, non si registrano presenze di pericoli.
Nuovi allarmi bomba nelle scuole lombarde non solo a Milano ma anche in altre città lombarde tra le quali Como, Varese, Brescia, Pavia, Mantova, Bergamo. Anche a Milano è stata segnalata in diverse scuole la ricezione di una nuova mail in cui si parla della presenza di ordigni esplosivi. Le pattuglie dei Carabinieri stanno intervenendo in sette sedi di cinque istituti. Altre segnalazioni, ancora in fase di quantificazione, sono arrivate alla centrale operativa della questura. In alcune scuole sono stati intervenire le unità cinofile per verificare l'assenza di esplosivi.
Una nuova mail che annuncia un allarme bomba e che ricalcherebbe quella di ieri è stata inviata ad alcune scuole di Bologna, come conferma la Questura, e del Modenese. Sono in corso accertamenti da parte della polizia. Per ora non risulta nessuna evacuazione.