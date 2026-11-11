Caos scuole e allarmi bomba, cosa è successo nelle città

AGI - Scuole italiane nel caos dopo una nuova raffica di allarmi bomba. Questa mattina mail di minacce sono state inviate alle caselle di posta di circa seimila istituti scolastici (gran parte sono finite nello spam) e in 300 scuole sono scattate immediatamente le evacuazioni. Migliaia di studenti dal nord al sud della Penisola sono usciti dalle aule per consentire alle forze dell’ordine di svolgere le verifiche del caso. Alunni e professori scappati in strada; zaini, libri (e pure qualche cellulare) rimasti sui banchi.
Scuole nel caos dopo la raffica di allarmi bomba
Presi d'assalto i centralini dei plessi e occhi puntati dei genitori sulle chat di classe per avere notizie aggiornate. I più piccoli (gli alunni delle elementari e delle medie) sono stati radunati fuori dai plessi e nei parchi vicini in attesa dell’arrivo dei genitori.
Al momento, dai controlli non è emerso alcun pericolo concreto ma l’attenzione del governo è massima per contrastare “una strategia volta a generare allarme”, spiega Giorgia Meloni che ha convocato per questo pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi con i ministri e i vertici dei Servizi per fare il punto della situazione. Una serie di falsi allarmi bomba si era registrata già il 19 ottobre e il 2 novembre scorsi.
Ma nuova allerta di mercoledì 11 novembre è stata più estesa e ha coinvolto scuole di tutta la Penisola, da Trieste a Siracusa. Ecco cosa è successo nelle varie città italiane.
Lazio
Decine le scuole sgomberate a Roma ma anche in provincia e in vari comuni del Lazio. Le verifiche hanno interessato, in particolare, gli istituti Angeloni e Pietrobono di Frosinone, il Circolo didattico di via Aldo Moro a Pontecorvo, alcune scuole di Monte San Giovanni Campano e istituti di Cassino, oltre ad altri plessi del territorio provinciale.
Allarme anche in diverse scuole di Viterbo e provincia per una email di minaccia recapitata nella mattinata di oggi a centinaia di istituti italiani. Sono scattate le procedure di emergenza e l'evacuazione di studenti, docenti e personale scolastico. Nel Viterbese sono numerosi gli istituti coinvolti. Tra questi il Canevari, l'Orioli, la Vanni e il Paolo Savi di Viterbo, oltre all'istituto comprensivo Paolo III di Canino.
Molte anche le scuole della provincia di Rieti che sono state costrette ad evacuare i loro studenti a causa della mail minatoria. Da Rieti capoluogo ai Comuni della provincia, e senza alcuna distinzione di ordine e grado (sono coinvolte scuole elementari come scuole superiori), si segnalano una decina di evacuazioni di studenti a causa dell’allarme bomba.
Puglia
Anche in diversi istituti scolastici della provincia di Lecce è arrivata la mail con l’allarme bomba. I carabinieri del comando provinciale della città pugliese fanno sapere che "sono in corso le opportune verifiche, con l’intervento di pattuglie dell’Arma dei Carabinieri impegnate nelle ispezioni degli istituti interessati". In questo momento è in corso l'evacuazione del liceo 'Banzi Bazoli' di Lecce.
Sicilia
Allarmi bomba in diverse scuole della Sicilia. Tra le città interessate figurano Siracusa, Augusta e Noto, oltre ad altri centri della provincia. A scopo precauzionale, è stata disposta l'evacuazione degli istituti coinvolti, per consentire le verifiche e garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.
Caos anche nelle scuole della provincia di Ragusa: evacuati almeno due istituti nel capoluogo e a Modica.
Emilia Romagna
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, l’allarme bomba è scattato in quattro istituti di Bologna e uno di Imola in cui, come in altre regioni d'Italia, è arrivata una mail che segnala la presenza di un ordigno. A scopo precauzionale, in alcune scuole è stata disposta la sospensione delle lezioni e l'evacuazione. Anche nel Modenese ci sono state evacuazioni in almeno otto scuole superiori e primarie
Piemonte
Mattinata complicatissima pure in tutte le province del Piemonte. Numerose scuole di Torino sono state sgomberate. Gli studenti sono stati allontanati dalle classi e accompagnati dai docenti in luoghi sicuri, quindi sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e le unità specializzate che non hanno trovato nessun ordigno.
Le mail sono state spedite anche ad altre scuole piemontesi, creando allarme e disagi. Sugli episodi indaga la polizia postale. In provincia di Novara i messaggi di allarme sono arrivati complessivamente in una decina di scuole. Si sa per certo che sono coinvolte le scuole superiori di Borgomanero - sia all’istituto tecnico Da Vinci sia al liceo scientifico – e poi al liceo di Gozzano, in una scuola media di Ghemme, al liceo sportivo di Omegna. Verifiche in corso anche in alcune scuole del capoluogo. Al lavoro la polizia di Stato e i Carabinieri.
Numerosi allarmi anche nell’Alessandrino: nel capoluogo sono state evacuate le scuole elementari Cavour e Bovio. Due gli allarmi arrivati in altrettante scuole a Novi Ligure, e poi all’istituto Cellini di Valenza, al Norberto Bobbio di Rivalta, al Sobrero di Casale e alla scuola elementare di Pozzolo Formigaro.
Nel Vercellese il primo allarme è arrivato all’ITI di piazza Cesare Battisti nel capoluogo: la scuola è stata evacuata e sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri. Ma secondo quanto si apprende anche in altre scuole è scattato l’allarme. Nel Verbano Cusio Ossola sono state coinvolti nove istituti scolastici – prevalentemente scuole superiori, ma poi anche medie, a Verbania, Omegna e Domodossola. A Verbania è stata coinvolta anche la sede dei corsi di infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale.
Liguria
Sono oltre 20 i plessi scolastici evacuati stamane in Liguria per allarme bomba. A Genova, forze dell’ordine si stanno mobilitando con gli artificieri e i cinofili per il controllo dei locali. Le scuole interessate sono decine tra Genova e provincia, da Arenzano e Cogoleto passando per Rapallo, Sestri Levante e molte altre città.
Lo scorso 2 novembre erano stati evacuati l’istituto comprensivo San Teodoro di via Bologna, la Duca degli Abruzzi del Lagaccio e l’istituto comprensivo Staglieno di via Lodi. Altre segnalazioni erano arrivate da Avegno, da Lavagna (la Don Gnocchi e la Riboli) e dall’istituto comprensivo di Arenzano e Cogoleto.
Friuli Venezia Giulia
In Friuli Venezia Giulia sono complessivamente una ventina gli istituti nei confronti dei quali sono stati diffusi gli allarmi bomba questa mattina. Si tratterebbe, fino a questo momento, di 14 scuole a Trieste, che sono state evacuate, due a Gorizia, due a Monfalcone, tre a Udine. A Pordenone, invece, sarebbero giunte le stesse email minatorie a tutti gli istituti scolastici.
Toscana
L'ondata di allarmi bomba ha interessato numerose scuole in Toscana. Le segnalazioni riguardano, tra gli altri, Firenze, Siena e la provincia di Lucca. Negli istituti studenti, insegnanti e personale scolastico sono stati evacuati per consentire lo svolgimento delle verifiche e delle operazioni di bonifica in condizioni di sicurezza.
A Firenze sono cinque le scuole interessate dall'allarme. Tra queste figurano gli istituti Saffi, Peano, Gramsci e Paolo Uccello. Dopo la segnalazione alle autorità attraverso il numero di emergenza 112, sono state avviate le procedure di evacuazione, mentre le forze dell'ordine hanno iniziato i controlli all'interno degli edifici.Particolarmente estesa la situazione in provincia di Lucca e in Versilia, dove l'allarme ha coinvolto numerosi plessi scolastici.
A Lucca sono state evacuate quasi tutte le scuole. A Seravezza le procedure hanno interessato la scuola primaria Frediani. Situazione analoga a Camaiore, dove sono stati evacuati alcuni plessi dell'Istituto comprensivo di Capezzano Pianore, le scuole delle frazioni collinari e l'istituto Chini.
A Viareggio l'allarme ha interessato il liceo Carducci e le scuole medie Viani, mentre a Massarosa sono state coinvolte le scuole medie di Piano di Conca. Segnalazioni anche a Pescaglia, dove è stata disposta l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici. Anche a Siena diversi istituti, tra cui il plesso Sarrocchi, dove ci sono un istituto Tecnico e un istituto di Scienze applicate.
Veneto
Migliaia di studenti per strada, tam tam di messaggini nelle chat di classe e centralini delle scuole prese d’assalto dai genitori che cercavano di capire se dovevano o meno tornare a scuola a riprendere i propri figli. Mattinata di caos in tutto il Veneto come in gran parte d’Italia. A Padova, dove ci sono 880 scuole di ogni ordine e grado, le forze dell’ordine hanno organizzato diverse attività di ispezione presso i siti scolastici con l’intervento anche delle unità cinofile ed antiesplosivo. E così anche in tutte le altre province della regione.
“A metà della terza ora è suonato l’allarme. Pensavamo si trattasse di una normale prova antincendio, ma la professoressa ci ha chiesto di portare con noi anche il telefonino, cosa insolita – ha spiegato all’AGI Sara C. del Liceo Marchesi Fusinato – dopo, dalle 10.30 fino alle 12 circa, siamo rimasti in cortile con i professori che ci spiegavano che dovevamo attendere il via libera dei carabinieri. Alle 12 una classe alla volta l’hanno fatta correre in aula velocemente a prendere a tutte le proprie cose chiedendo di fare più rapidamente possibile e di uscire subito”.
“Intorno alle 10.50 – hanno poi aggiunto Alessandro R., Giacomo B. e Martino B. della scuola secondaria Petrarca di Padova – ci hanno detto che dovevano fare un controllo alla scuola e ci hanno invitato ad andare a fare la merenda nella vicina piazza Duomo. Inizialmente sono stati molto vaghi e nessuno immaginava che si trattasse di un allarme bomba. Una volta arrivati in piazza Duomo, i docenti che ci avevano accompagnato ci hanno avvertito che si trattava di un allarme bomba e ci hanno spiegato che era arrivata una mail in tutte le scuole”.
Allerta anche in molte scuole elementari della regione. In tutte, i bambini sono stati fatti uscire in giardino mentre le segreterie spiegavano ai genitori che “il servizio di mensa è stato sospeso e nessuno può rientrare dentro l’edificio scolastico fino a completa bonifica”.