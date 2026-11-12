Allarmi bomba nelle scuole, Meloni incontra le opposizioni

AGI - Dopo la giornata di caos nelle scuole innescato dagli allarmi bomba e i recenti attacchi hacker la premier Giorgia Meloni ‘chiama’ le opposizioni a Palazzo Chigi. Nella sede del governo è durata due ore la riunione tra esecutivo e i leader dei partiti della minoranza. Nell’incontro è stato fatto il punto sul recente scenario di allarmi, segnalazioni e attacchi cyber registrati negli ultimi giorni. Un appello all’unità di tutte le forze politiche è arrivato dalla presidente del Consiglio. "Pronti a collaborare ma no alle deleghe in bianco", è la posizione di Elly Schlein.
"Bene il confronto, ma deve proseguire nelle sedi competenti che sono il parlamento e il Copasir. La responsabilità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico è il governo. Noi come opposizioni siamo disponibili a collaborare davanti a minacce al Paese e all'allarme sociale. No a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Decideremo nel parlamento e nelle sedi opportune. Bisogna rafforzare il coordinamento tra le strutture competenti sulla cybersicurezza e abbiamo proposto di spostare una parte di risorse sulla cybersicurezza". Lo dice Elly Schlein al termine dell'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.
Caos scuole, Meloni incontra le opposizioni
Al vertice, oltre alla premier, hanno partecipato i ministri della Difesa Guido Crosetto, dell’Interno Matteo Piantedosi, dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Per le opposizioni sono presenti i leader Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di Italia Viva Matteo Renzi, di Azione Carlo Calenda, di Più Europa Riccardo Magi, di Pd Elly Schlein e del M5S Giuseppe Conte.
L’incontro con le opposizioni a Palazzo Chigi non è occasione sostitutiva del dibattito o dell’informativa in Parlamento, ha sottolineato Meloni durante la riunione. Il Governo è disponibile comunque a riferire, come hanno già fatto sapere i ministri Crosetto, Piantedosi, e Ciriani.
Conte: "Serve la massima collaborazione"
Giuseppe Conte raccoglie l'invito della premier, sollecita alla massima collaborazione tra le forze politiche e precisa che le proposte devono arrivare dall'esecutivo. "Su questi temi deve esserci massima collaborazione, ieri il paese si è bloccato per delle mail massicce inviate alle scuole. No possiamo permettercelo, basta dotarci di un protocollo. Invece dobbiamo affrontare gli attacchi informatici, la guerra ibrida e la cybersicurezza, coordinando le azioni e le autorità competenti per avere una risposta unitaria. Da questo punto di vista dobbiamo cercare di distinguere le situazioni, non lasciare i dirigenti ad adottare decisioni caso per caso sotto la loro personale disponibilità. Non possiamo far correre i genitori a prendere i figli a scuola, servono protocolli per gestire tutto questo. Il governo ha strumenti, esperti e soluzioni tecniche per gestire tutto questo. Le proposte deve farle il governo". Lo ha detto Giuseppe Conte al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con la premier Meloni. "Non siamo noi che dobbiamo fare le proposte, tocca al governo", aggiunge.
Schlein: "Bene il confronto ma no a deleghe in bianco"
"Bene il confronto, ma deve proseguire nelle sedi competenti che sono il parlamento e il Copasir. La responsabilità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico è il governo. Noi come opposizioni siamo disponibili a collaborare davanti a minacce al Paese e all'allarme sociale. No a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Decideremo nel parlamento e nelle sedi opportune. Bisogna rafforzare il coordinamento tra le strutture competenti sulla cybersicurezza e abbiamo proposto di spostare una parte di risorse sulla cybersicurezza". Lo dice Elly Schlein al termine dell'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.
Governo: "Senza elementi concreti no evacuazioni"
"Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme", lo rende noto Palazzo Chigi. Viene precisato: "Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio".
Piantedosi: "No ad inutili allarmismi"
E’ proprio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ad invitare alla calma dopo la giornata di confusione, paura e disagi vissuta da migliaia di famiglie italiane con centinaia di plessi evacuati in seguito alla (delirante) mail di minacce inviata a oltre 6mila istituti scolastici. "Siamo di fronte a un tentativo di seminare insicurezza e mettere sotto pressione le istituzioni. Si cerca di impegnare il sistema pubblico, mezzi e uomini, con allarmi finora infondati", dice Piantedosi in un colloquio con il Giornale.
"Nessuna sottovalutazione, ma nemmeno allarmismi inutili", avverte il titolare del Viminale per il quale bisogna mettere a punto una macchina capace di fronteggiare questo nuovo tipo di terrorismo, che fa della "vastità" della sua azione il punto di forza, ma al tempo stesso bisogna trasmettere tranquillità alla nazione.
Piantedosi osserva che gli ultimi episodi "si aggiungono a quelli che nelle ultime settimane hanno riguardato il trasporto aereo e la diffusione impropria di dati relativi ad alcune personalità e alla Dia. Dati peraltro in larga parte già pubblici". Stavolta, però, c'è un salto di qualità: "Siamo di fronte a un tentativo evidente di seminare insicurezza, alimentare l'allarme e mettere sotto pressione le istituzioni, c'è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi, per fortuna, molte volte si rivelano infondati".
Per il ministro "parlare di un'unica regia è prematuro. Si dovranno pronunciare gli investigatori che stanno lavorando. Una cosa però è chiara: anche una minaccia infondata produce effetti concreti, perché impegna uomini e mezzi e incide sulla vita di migliaia di persone". "La nostra risposta resta quella di sempre: verifiche rigorose, prevenzione e interventi rapidi. D'altra parte non è la prima volta che il nostro sistema viene messo alla prova in questo modo, e ogni volta ha saputo reagire con equilibrio ed efficacia".
Salvini: "Non cedere al panico"
Anche il vicepremier, Matteo Salvini fa un appello a non cadere nella trappola dell’allarmismo. "Se una mail del genere ti arriva nelle stazioni, negli aeroporti non dobbiamo cedere al panico. Noi vigiliamo ognuno nel proprio settore. Oggi viaggiano 10 mila treni è chiaro che è una rete esposta, vigiliamo giorno e notte”, ha detto il leader della Lega.
Valditara: "Non c'è alcun pericolo concreto"
"Allo stato non vi è alcun pericolo concreto. Chi crea questi allarmi vuole diffondere il panico, noi dobbiamo evitare di cadere nella provocazione", ribadisce Giuseppe Valditara, in un'intervista al Corriere della Sera. "È evidente che bisogna usare prudenza ma anche affrontare la situazione in modo sereno, responsabile e lucido e non farsi prendere da un panico che ad oggi è del tutto immotivato", aggiunge il ministro dell’Istruzione. "Le scuole sono sicure e protette. Non dobbiamo cadere nella trappola di chi vuole seminare paura e caos".