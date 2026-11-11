Scuole, allarmi bomba in centinaia di istituti in Italia

AGI - Dopo il caos nei cieli allarmi bomba anche nelle scuole italiane. Una segnalazione anonima via mail sulla presunta presenza di ordigni esplosivi è stata ricevuta, in questi minuti, da centinaia di istituti scolastici in tutta Italia, da Nord a Sud.
Allarmi bomba nelle scuole italiane
Dove è stata ricevuta la segnalazione, dirigenti e personale scolastico stanno provvedendo, in via precauzionale, ad evacuare gli studenti per le verifiche del caso. "Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza", si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce "leader del Vilajat del Misoginistan".
Al momento segnalazioni certe si sono registrate, tra l'altro, in provincia di Trieste, Padova, Brescia, Roma, Frosinone, Potenza e Rieti. Ma altre provincie si stanno unendo all’elenco.
Il sospetto, vista la matrice comune della segnalazione, è che la minaccia possa essere associata a un nuovo attacco informatico verso le istituzioni italiane. Già nei giorni scorsi circa 200 presidi di scuole di ogni ordine e grado avevano ricevuto una segnalazione simile poi rivelatesi un falso allarme.
Nel Lazio evacuate oltre 50 scuole
Solo nel Lazio sono state già evacuate oltre 50 scuole, come riferito dalla Rete Studenti che poi chieda un intervento del governo "per garantire la sicurezza nelle scuole del nostro paese. Non è concepibile come una semplice mail possa seminare panico in tutta la penisola".
Gli studenti, sia delle medie e sia delle superiori, sono stati fatti uscire precauzionalmente dalle classi. Coinvolte molte città della regione: dalla Capitale, a Frosinone fino al Reatino.
Crosetto: "Strategia del terrore ma anche mitomani"
Guido Crosetto ha parlato di una "strategia del terrore" e pure di "mitomani". "Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba", ha detto il ministro della Difesa.
"Su questa strategia - ha aggiunto il ministro - si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l'ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione. Le forze dell'ordine lavorano proprio per discernere tra le cose serie e quelle frutto di mitomani. Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta".