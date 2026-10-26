Cortei, pm: 'Siher può sviluppare una strategia rivoluzionaria'

AGI - Dopo i cortei di sabato, la Procura di Milano ha chiesto la convalida del fermo di Youssef Siher per le esigenze cautelari del "pericolo di fuga e della reiterazione del reato". Siher è accusato di istigazione a delinquere, terrorismo e violenza organizzata. L'udienza di convalida dovrebbe essere fissata per domani.
Cortei a Milano, la Procura chiede la convalida per Siher
Youssef Siher era "a conoscenza degli strumenti informatici idonei a sviluppare una strategia rivoluzionaria anche attraverso la pubblicazione di comunicati utili a concentrare in piazza migliaia di persone". Con queste parole la pm Francesca Crupi ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per il presunto promotore del 'Movimento 17 ottobre'.
Il pm: "Siher può sviluppare una strategia rivoluzionaria"
"Le istruzioni fornite agli utenti - evidenziano il procuratore Marcello Viola e la pm Francesca Crupi - denotano un chiaro disegno strategico nel senso che le piazze indicate come luogo di concentramento risultavano per l'appunto strategiche al fine di impedire i controlli delle forze dell'ordine".
La Procura ritiene "insufficiente" la misura dei domiciliari. Sono ancora in corso gli accertamenti sul pc di Siher e su un'altra chat del trentenne della quale si fa cenno nel provvedimento di fermo.
Da quanto trapela in ambienti giudiziari al momento non ci sono evidenze di un legame tra Youssef Siher e gli hacker filorussi di 'Noname'.
L'ideatore della chat "Movimento 17 ottobre"
Italiano di seconda generazione, il 30enne di origine marocchine, è considerato l’ideatore della pagina “Movimento 17 ottobre”, nato dopo i saccheggi a Milano del 17 e 18 ottobre scorsi.
Ricercatore e attivista, secondo chi indaga, è vicino alle posizioni pro Pal. Sabato scorso è stato perquisito e poi interrogato in Questura prima del ‘click’ via social sulla ‘convocazione’ delle piazze della protesta in una giornata, sabato scorso, segnata da perquisizioni, blitz della polizia, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Un sabato ad alta tensione ma senza le devastazioni della scorsa settimana che hanno trasformato molte città italiane (con Milano in primo piano) in un set di guerriglia urbana.