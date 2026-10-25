Indagine su Siher: chat con il vademecum per rivolta
“Rivoluzione, istruzioni per l’uso”: il prontuario del Movimento 17 ottobre nella chat di Siher
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“Rivoluzione, istruzioni per l’uso”: il prontuario del Movimento 17 ottobre nella chat di Siher

Youssef Siher avrebbe usato anche l’intelligenza artificiale per la propaganda del Movimento 17 ottobre
Manuela D'Alessandro
Il manuale del movimento 17 ottobre
Il manuale del movimento 17 ottobre
movimento 17 ottobre milano Youssef Siher
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AGI - Youssef Siher avrebbe usato anche l’intelligenza artificiale per gli aspetti comunicativi della sua propaganda. È quanto emerge dalla chat di Telegram nelle mani degli investigatori, coordinati dalla Procura di Milano, che stanno analizzando i contenuti del ‘programma’ del Movimento 17 ottobre nell’indagine sul ricercatore accusato di terrorismo.

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La chat e il vademecum

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Nella chat largo spazio era dedicato ai messaggi di tipo organizzativo e di logistica per gli scontri di piazza con un ‘vademecum’ per la rivoluzione in cui si indicava anche come vestirsi.

Il manuale del movimento 17 ottobre
Il manuale del movimento 17 ottobre

Il prontuario intitolato ‘Rivoluzione, istruzioni per l’uso - Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione egiziana del 2011’ elenca tre “obbiettivi tattici: “manifestare il nostro dissenso verso il governo Meloni e le sue politiche, espandere il più possibile alle masse la nostra mobilitazione, proteggere i nostri fratelli e sorelle rivoluzionari”.

Le fasi della mobilitazione

Di seguito le “Fasi della mobilitazione”, tra le quali “riunirsi con amici e conoscenti, lontano dalla presenza delle forze dell’ordine, incoraggiare i passanti e gli abitanti a unirsi, uscire in gruppo numerosi verso le strade principali per raccogliere persone”.

E poi i suggerimenti per l’abbigliamento e gli oggetti da portare, come le bottiglie d’acqua, gli antidolorifici, l’aceto per ridurre gli effetti dei lacrimogeni.

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