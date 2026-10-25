Cortei, scontri e 9 arresti. Meloni: 'Sinistra teme i militari'

Ricercatore, pro Pal e giornalista freelance: chi è il promotore del Movimento

Youssef Siher, 30 anni e di origine marocchine, vive in provincia di Brescia ed è indagato per istigazione a delinquere dalla Procura di Milano. E' considerato l'ideatore della chat nata il giorno dopo gli scontri dello scorso fine settimana