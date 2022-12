Sofia Goggia torna 'umana' e arriva quinta nel Super G a Lake Louise

AGI - Sofia Goggia è ritornata tra le 'umane' e nel supergigante di Lake Louise vinto dalla svizzera Corinne Suter si è classificata quinta. Nell'ultima gara della trasferta nordamericana della Coppa del mondo di sci alpino al femminile, il superg di Lake Louise, l'azzurra ha mancato il podio per due decimi dopo una prova buona a metà per due gravi errori. Suter, oro olimpico in carica in discesa libera, sulla 'Men's Olympic' della località dell'Alberta, ha ottenuto la suo quinta vittoria in Coppa del mondo dopo essere stata seconda e terza nelle due discese dei giorni scorsi.

Alle spalle dell'elvetica, staccata di appena due centesimi, l'austriaca Cornelia Huetter al diciannovesimo podio in carriera. Terza a 16 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel. Goggia ha provato a centrare la seconda tripletta a Lake Louise dopo quella dello scorso anno ma nel tratto centrale della pista ha commesso due errore per poi riprendersi nella seconda parte più scorrevole.

"Nella prima parte dove ho sofferto ho sciato proprio male, avevo bassa velocità e poca curva", ha commentato Sofia al traguardo, "devo dire che quando le velocità sono alte e c'è da lasciare andare gli sci sono a posto, però non sono riuscita a interpretare bene la prima parte. Era da Cortina (gennaio scorso quando poi si infortunò alla gamba, ndr) che non facevo supergigante, un piazzamento del genere ci può stare".

Sesta piazza per Elena Curtoni a 39 centesimi dalla vincitrice. Buon nono posto a 76 centesimi per Laura Pirovano che nella scorsa stagione non aveva gareggiato a seguito di un grave infortunio al ginocchio.

Quindicesima Marta Bassino (a 104), solo ventiseiesima Federica Brignone. Nella classifica generale di Coppa al comando c'è l'americana Mikaela Shiffrin con 265 punti davanti a Goggia con 245.