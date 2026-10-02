Sinner 'torna in campo', sì a patente moto al quinto tentativo

AGI - Jannik Sinner, dopo quattro bocciature ha conseguito la patente per la moto. Semaforo verde, per il fuoriclasse azzurro, al quinto tentativo. Insomma, un tabù sfatato dopo quelle bocciature che comunque il 25enne altoatesino numero uno del tennis mondiale aveva affrontato con ironia.
Sinner ottiene la patente per la moto
L’ultima bocciatura era stata prima del torneo di Wimbledon. A rivelare l’ultimo mancato conseguimento della patente era stato proprio Jannik, nella serata di gala dopo aver trionfato all’All England Club a Wimbledon. A rendere nota la notizia della patente conseguita dal tennista azzurro è stata sui social la scuola guida Monaco Bonne Conduit di Montecarlo.
4th time is the right one— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) October 2, 2026
The Monaco Bonne Conduite driving school confirms that Jan has moved on to the motorcycle license exam.
x pic.twitter.com/UdPvqRzR3q
“Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza – ha scritto la scuola guida –. Un grande congratulazioni per il successo della tua patente di moto, siamo molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questa formazione”. Sinner non gioca dalla finale di Wimbledon a seguito di un infortunio al ginocchio.
"Sono stato bocciato quattro volte all’esame per la patente della moto. Prima di venire qui l’ho rifatto e sono stato bocciato di nuovo. Cos’altro mi mette pressione? Non lo so. Magari l’anno prossimo mi farete la stessa domanda", aveva raccontato Sinner durante il ballo dei campioni dell'All England Club a Wimbledon dopo la conferma del titolo nel 2026.
Sinner dà forfait a Pechino
Intanto anche il torneo Atp 500 (in corso) a Pechino è rimasto orfano di Sinner ancora alle prese con l'infiammazione al ginocchio destro che lo tormenta da Wimbledon. Il campione altoatesino non potrà difendere il titolo conquistato nel 2025 sui campi di cemento nella capitale cinese ma si assicura comunque un'altra settimana - la 91esima - in cima al ranking Atp anche se dietro Alexander Zverev si avvicina.
Se Sinner dovesse disertare anche il Masters 1000 di Shanghai e il tedesco vincesse entrambi gli appuntamenti cinesi, si consumerebbe il sorpasso in vetta.