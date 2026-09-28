Che malattia ha Sinner e quando tornerà in campo

AGI - Il rientro in campo di Jannik Sinner slitta ancora, colpa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tormenta da Wimbledon. Il campione altoatesino non potrà difendere il titolo a Pechino ma si assicura comunque un'altra settimana - la 91esima - in cima al ranking Atp anche se dietro Alexander Zverev si avvicina.
Se Sinner dovesse disertare anche il Masters 1000 di Shanghai e il tedesco vincesse entrambi gli appuntamenti cinesi, si consumerebbe il sorpasso in vetta. Al terzo posto ma lontano si conferma Carlos Alcaraz, che precede Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev. Settimo Flavio Cobolli, atteso nei prossimi giorni a Pechino dove andrà a caccia di punti utili per qualificarsi alle Atp Finals. Alle sue spalle Frances Tiafoe mentre entra per la prima volta nella Top Ten a spese di Taylor Fritz il francese Arthur Fils, nono davanti ad Alex De Minaur.
Che succede a Sinner
Cosa succede a Sinner? Qual è il suo problema e quanto è grave? All'inizio, dopo Wimbledon, quando diede forfaiut al Masters 1000 di Montreal si parlò di scelta precauzionale per arrivare al meglio agli Us Open. Però poi saltò Cincinnati e quindi anche gli attesissimi Us Open. In Cina era dato quasi per certo il suo rientro, ma a Pechino, dove vinse lo scorso anno, non lo vedrà in campo. Difficile pensare che affronti un lungo viaggio per giocare il successivo torneo a Shanghai il 7 ottobre (anche in considerazione che deve difendere appena 50 punti, visto che nel 2025 uscì al terzo turno per mano di Griekspoor), mentre più probabile un rientro in Europa al torneo Atp 500 di Vienna il 26 ottobre.
Qual è la patologia che affligge Jannik
Sulla salute di Sinner nulla filtra dal suo team, ma ora la sua patologia sembra avere un nome. A scriverlo è uno dei siti più informati di tennis, di uno dei grandi vecchi del giornalismo specializzato 'Ubitennis' di Ubaldo Scannagatta. Il sito cita - certamente non a caso - il giornalista Gabriele Parpiglia, primo ad aver dato notizia del problema di Jannik Sinner a inizio agosto. Parpiglia, rivela che la patologia che affligge Sinner sarebbe la sindrome della bandelletta ileotibiale, anche nota come 'ginocchio del corridore'. Per la cronaca, il giornalista anticipa anche il forfait di Sinner a Shanghai.
Nessun intervento chirurgico
Sempre Ubitennis spiega che la patologia "si cura con un trattamento di tipo conservativo: riposo, FANS, eventuali terapie fisiche come le onde d’urto, esercizi di fisioterapia". In caso di persistenza dei sintomi, si possono valutare le infiltrazioni, mentre "è rarissimo il ricorso alla chirurgia", opzione da prendere in considerazione solo dopo parecchi mesi senza risultati.
Gli azzurri fuori dalla top 10
Per quanto riguarda la classifica degli italiani fuori dalla top 10, guadagna una posizione Luciano Darderi (19°) e ne perde una Lorenzo Musetti (25°), nella top 50 anche Matteo Arnaldi (37°) e Matteo Berrettini (47°, -4), allargando ai primi cento troviamo anche Lorenzo Sonego (83°, +3) e Mattia Bellucci (91°, -3). Da segnalare il bel balzo in avanti di Federico Cinà, che guadagna 20 posizioni ed è ora numero 150, suo best ranking.
La nuova classifica Atp (top 10)
- 2. Alexander Zverev (Ger) 9.630 (--)
- 3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.060 (--)
- 4. Ben Shelton (Usa) 4.680 (--)
- 5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890 (--)
- 6. Daniil Medvedev (Rus) 3.710 (--)
- 7. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (--)
- 8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (--)
- 9. Arthur Fils (Fra) 3.150 (+2)
- 10. Alex De Minaur (Aus) 3.150 (-1)
Così gli altri italiani in classifica
- 19. Luciano Darderi 2.200 (+1)
- 25. Lorenzo Musetti 2.010 (-1)
- 37. Matteo Arnaldi 1.336 (--)
- 47. Matteo Berrettini 1.128 (-4)
- 83. Lorenzo Sonego 698 (+3)
- 91. Mattia Bellucci 656 (-3)
- 145. Andrea Pellegrino 390 (-1)
- 150. Federico Cinà 369 (+20)
- 161. Marco Cecchinato 353 (--)
- 164. Andrea Guerrieri 343 (+5)
- 168. Francesco Maestrelli 331 (+3).