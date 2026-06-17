Tennis, Musetti si ritira anche da Wimbledon per infortunio

AGI - Brutte notizie per il tennis italiano, Lorenzo Musetti, dopo aver saltato il Roland Garros, ha confermato oggi che darà forfait anche per il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via lunedì 29 giugno sui campi in erba di Londra. "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall'infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo un'attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest'anno non potrò competere a Wimbledon", ha scritto sui social il tennista azzurro. "Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100 per 100. Grazie per il vostro supporto costante; ci vediamo presto", ha aggiunto Musetti. L'unico aspetto positivo è legato al ranking con Lorenzo che non perderà molti punti alla luce dei risultati della scorsa annata. A conti fatti si tratta della seconda prova Slam consecutiva saltata per il tennista azzurro. L'anno scorso sui campi di Londra la sua avventura si fermò al primo turno dopo la sconfitta con Basilashvili.
Il tennis italiano perde ancora Musetti
Il tennista carrarino è fermato dall'infortunio patito durante gli Internazionali di Roma. L'ultima partita giocata, infatti, risale alla sconfitta con il norvegese Ruud nel torneo di casa. Sconfitta che è costata all'italiano la Top 10 della classifica ATP. In questa stagione i problemi fisici hanno interrotto sul più bello i match di Musetti, basti pensare ai quarti di finale dell'Australian Open, in cui si era avanti per due set a zero contro Novak Djokovic. Poi un problema alla coscia l'ha costretto al ritiro e a lasciare il posto in semifinale al serbo.
La finale con Bublik
Rivavvolgendo ancora il nastro all'indietro, a inizio stagione Musetti ha dovuto fare i conti con un problema fisico al braccio nella finale di Hong Kong, dove si è imposto Aleksandr Bublik.