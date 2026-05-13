Non c'è pace per Musetti, salta anche il Roland Garros

AGI - Non c'è pace per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi ancora. Eliminato da Ruud negli ottavi degli Internazionali d'Italia - una sconfitta che gli costerà la Top 10 non potendo difendere i punti della semifinale di un anno fa - il 24enne carrarino è costretto a chiudere in anticipo la stagione sulla terra.
L'annuncio sui social
È lo stesso Musetti ad annunciare via social che "dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l'affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati".
Musetti, destinato a scivolare ancora più indietro nel ranking visto che a Parigi nel 2025 si era spinto fino alla semifinale, ha giocato appena 20 match in questa stagione e ha iniziato a fare i conti con gli infortuni già a Melbourne, quando fu costretto al ritiro nei quarti contro Djokovic. Il toscano era poi rientrato un mese e mezzo dopo a Indian Wells, dove era stato eliminato all'esordio, poi il ritorno in campo ad aprile ottenendo come miglior risultato i quarti a Barcellona.